Заммэра Москвы рассказала об увеличении продолжительности жизни в столице

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Средняя ожидаемая продолжительности жизни в Москве превысила планку в 80 лет, и город готов предложить еще 10-15 лет здоровой жизни за счет развития превентивной медицины, искусственного интеллекта и городской среды, сообщила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В этом году мы перешагнули в ожидаемой продолжительности жизни планку в 80 лет. Москвичи в среднем живут на 7 лет дольше уже сейчас, чем жители других регионов", - рассказала Ракова

По ее словам, это результат совместной работы москвичей, которые заботятся о своем здоровье и ведут активный здоровый образ жизни, и города, который создает для этого все условия: и для обучения, для здравоохранения, и занятия спортом, и улучшения экологии.

"Сейчас мы готовы перейти к следующему этапу. У нас есть для этого и организационные ресурсы, и финансовые ресурсы, и технологические, - готовы предложить москвичам еще 10-15 лет здоровой жизни за счет развития превентивной медицины, искусственного интеллекта и в целом развития городской среды. В рамках философии здорового долголетия уже буквально в ближайшие недели мы запустим новую программу московских чекапов, которая позволит москвичам реально оценивать свое здоровье, понимать свой биологический возраст, понимать свои риски и предриски и, уже получив рекомендации, придерживаться их в процессе жизни", - рассказала Ракова.

Вице-мэр подчеркнула, что это совершенно новая технология, программа чекапов будет запущена онлайн.

"Надеюсь, эта программа понравится москвичам, и они будут еще более внимательно относиться к своему здоровью", - подчеркнула она.