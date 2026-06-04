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Заммэра Москвы рассказала об увеличении продолжительности жизни в столице - РИА Новости, 04.06.2026
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16:11 04.06.2026 (обновлено: 16:26 04.06.2026)
Заммэра Москвы рассказала об увеличении продолжительности жизни в столице

Ракова: средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 80 лет

© РИА НовостиАнастасия Ракова на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2026
Анастасия Ракова на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости
Анастасия Ракова на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2026
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Средняя ожидаемая продолжительности жизни в Москве превысила планку в 80 лет, и город готов предложить еще 10-15 лет здоровой жизни за счет развития превентивной медицины, искусственного интеллекта и городской среды, сообщила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В этом году мы перешагнули в ожидаемой продолжительности жизни планку в 80 лет. Москвичи в среднем живут на 7 лет дольше уже сейчас, чем жители других регионов", - рассказала Ракова.
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По ее словам, это результат совместной работы москвичей, которые заботятся о своем здоровье и ведут активный здоровый образ жизни, и города, который создает для этого все условия: и для обучения, для здравоохранения, и занятия спортом, и улучшения экологии.
"Сейчас мы готовы перейти к следующему этапу. У нас есть для этого и организационные ресурсы, и финансовые ресурсы, и технологические, - готовы предложить москвичам еще 10-15 лет здоровой жизни за счет развития превентивной медицины, искусственного интеллекта и в целом развития городской среды. В рамках философии здорового долголетия уже буквально в ближайшие недели мы запустим новую программу московских чекапов, которая позволит москвичам реально оценивать свое здоровье, понимать свой биологический возраст, понимать свои риски и предриски и, уже получив рекомендации, придерживаться их в процессе жизни", - рассказала Ракова.
Вице-мэр подчеркнула, что это совершенно новая технология, программа чекапов будет запущена онлайн.
"Надеюсь, эта программа понравится москвичам, и они будут еще более внимательно относиться к своему здоровью", - подчеркнула она.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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