В МВД перечислили основные предлоги мошенников для кражи личных данных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники воруют личные данные россиян под различными предлогами, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
- Злоумышленники используют такие предлоги, как продление договора связи, замена медицинского полиса, начисление социальных выплат и другие.
- Мошенники могут пытаться получить код из SMS для авторизации в важных сервисах, например, под видом сотрудников служб доставки.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мошенники под предлогами продления договора связи, замены медицинского полиса или начисления социальных выплат воруют личные данные россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
"Спектр предлогов, используемых злоумышленниками для получения личных данных, достаточно широк. Это может быть продление договора связи, замена медицинского полиса, запись на ЕГЭ или ОГЭ, начисление социальных выплат и компенсаций, доставка посылки, установка домофона и другие", - сказали в пресс-службе.
Помимо этого, в ведомстве отметили, что злоумышленники могут устроить мошенническую атаку, чтобы получить код из смс для авторизации в важных сервисах. Например, аферисты под видом сотрудников служб курьерской доставки или маркетплейсов могут предлагать доставить "заказанный товар" и для подтверждения даты и места доставки попросить продиктовать код из смс.