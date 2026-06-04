Рейтинг@Mail.ru
В МВД перечислили основные предлоги мошенников для кражи личных данных - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:19 04.06.2026
В МВД перечислили основные предлоги мошенников для кражи личных данных

МВД: мошенники под предлогом замены ОМС воруют данные россиян

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники воруют личные данные россиян под различными предлогами, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
  • Злоумышленники используют такие предлоги, как продление договора связи, замена медицинского полиса, начисление социальных выплат и другие.
  • Мошенники могут пытаться получить код из SMS для авторизации в важных сервисах, например, под видом сотрудников служб доставки.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мошенники под предлогами продления договора связи, замены медицинского полиса или начисления социальных выплат воруют личные данные россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
"Спектр предлогов, используемых злоумышленниками для получения личных данных, достаточно широк. Это может быть продление договора связи, замена медицинского полиса, запись на ЕГЭ или ОГЭ, начисление социальных выплат и компенсаций, доставка посылки, установка домофона и другие", - сказали в пресс-службе.
Помимо этого, в ведомстве отметили, что злоумышленники могут устроить мошенническую атаку, чтобы получить код из смс для авторизации в важных сервисах. Например, аферисты под видом сотрудников служб курьерской доставки или маркетплейсов могут предлагать доставить "заказанный товар" и для подтверждения даты и места доставки попросить продиктовать код из смс.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Мошенники под видом девушек знакомятся с военными, предупредили эксперты
Вчера, 04:42
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала