В МВД перечислили основные предлоги мошенников для кражи личных данных

"Спектр предлогов, используемых злоумышленниками для получения личных данных, достаточно широк. Это может быть продление договора связи, замена медицинского полиса, запись на ЕГЭ или ОГЭ, начисление социальных выплат и компенсаций, доставка посылки, установка домофона и другие", - сказали в пресс-службе.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что злоумышленники могут устроить мошенническую атаку, чтобы получить код из смс для авторизации в важных сервисах. Например, аферисты под видом сотрудников служб курьерской доставки или маркетплейсов могут предлагать доставить "заказанный товар" и для подтверждения даты и места доставки попросить продиктовать код из смс.