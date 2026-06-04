Мошенники под видом девушек знакомятся с военными, предупредили эксперты

Краткий пересказ от РИА ИИ Хакерская группа SiribClone активизировалась и нацелилась на российских военнослужащих.

Злоумышленники под видом девушек знакомятся с военнослужащими через приложения для знакомств и предлагают перейти по ссылке или скачать приложение для «безопасного» обмена фотографиями.

Переход по ссылке или установка приложения грозит установкой шпионского ПО и потерей доступа к аккаунтам в соцсетях.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мошенники под видом девушек стали знакомиться с военнослужащими и предлагать обменяться фотографиями через специальные якобы безопасные приложения, однако их установка грозит кражей аккаунтов в мессенджерах, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6.

Согласно данным компании, в интернете активизировалась новая хакерская группа SiribClone, нацеленная на российских военнослужащих. Злоумышленники стремятся получить доступ к аккаунтам бойцов в соцсетях, а также распространяют вредоносное ПО для заражения десктопных устройств и смартфонов.

"В атаках на пользователей мобильных устройств SiribClone активно использует социальную инженерию. В основном злоумышленники под видом девушек знакомятся с военнослужащими через приложения для знакомств в популярных мессенджерах и на других платформах. В ходе переписки "девушки" под разными предлогами предлагали пользователям перейти по ссылке", - говорится в исследовании компании.

"В зависимости от сценария "девушка" представляется программистом и предлагает протестировать предложение, которое "она" разработала, для чего присылает ссылку. Или предлагает "безопасно" обмениваться фотографиями через специальное приложение, которое нужно скачать", - добавили специалисты компании.