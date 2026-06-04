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Кикбайкшеринг из Ростова потребовал от "Мосгортранса" 120 миллионов рублей - РИА Новости, 04.06.2026
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17:01 04.06.2026
Кикбайкшеринг из Ростова потребовал от "Мосгортранса" 120 миллионов рублей

Кикбайкшеринг потребовал от "Мосгортранса" 120 млн руб за использование брендов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ростовское ООО «Попути Шеринг Систем» взыскивает с ГУП «Мосгортранс» более 120 миллионов рублей компенсации за незаконное использование брендов «ПоПути» и «poputi».
  • Кикбайкшеринг требует запретить «Мосгортрансу» использовать обозначения, сходные с его знаками обслуживания, и удалить их с транспортных средств и интернет-сайта.
  • Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение иска «Попути Шеринг Систем» к «Мосгортрансу» до рассмотрения возражений «Мосгортранса» в Суде по интеллектуальным правам.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Ростовское ООО "Попути Шеринг Систем", оказывающее услуги аренды электросамокатов и велосипедов, в арбитражном суде Москвы взыскивает с ГУП "Мосгортранс" более 120 миллионов рублей компенсации за незаконное, как считает истец, использование его брендов "ПоПути" и "poputi", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В своем иске кикбайкшеринг просит также запретить ответчику использовать обозначения, сходные с его знаками обслуживания, в частности, удалить их с транспортных средств и интернет-сайта, а в случае неисполнения решения просит взыскивать с "Мосгортранса" по 86 тысяч рублей неустойки за каждый день неисполнения.
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Знаки были зарегистрированы ростовской компанией в 2019 и 2021 годах для трех классов услуг. "Мосгортранс" просил Роспатент прекратить их правовую охрану для части услуг одного из классов. Речь в его возражениях, направленных в ведомство, шла о пассажирских, автобусных, автомобильных перевозках и т.п.
Роспатент своими решениями возражения "Мосгортранса" в феврале этого года отклонил. "Мосгортранс" оспорил эти решения Роспатента в Суде по интеллектуальными правам. До рассмотрения двух дел в СИПе арбитражный суд Москвы в четверг приостановил рассмотрение иска "Попути Шеринг Систем" к "Мосгортрансу".
ГУП "Мосгортранс" – основной в столице и крупнейший в России оператор наземного городского пассажирского транспорта, который обслуживает порядка 750 автобусных и электробусных маршрутов, в том числе 18 ночных и 26 экспресс-маршрутов. Общая протяженность маршрутов – более 10 тысяч километров. Каждый день ими пользуются более 3 миллионов пассажиров, сообщает сайт предприятия.
"Мосгортранс" развивает сервис "По пути" — это сервис персонализированных перевозок по требованию, который заработал в Новой Москве с 2021 года.
Компания "Попути Шеринг Систем" предоставляет в аренду электросамокаты и велосипеды в Ростове-на-Дону, Геленджике и Ессентуках, говорится на ее сайте.
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