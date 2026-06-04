Кикбайкшеринг из Ростова потребовал от "Мосгортранса" 120 миллионов рублей

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Ростовское ООО "Попути Шеринг Систем", оказывающее услуги аренды электросамокатов и велосипедов, в арбитражном суде Москвы взыскивает с ГУП "Мосгортранс" более 120 миллионов рублей компенсации за незаконное, как считает истец, использование его брендов "ПоПути" и "poputi", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.