Из Молдавии выдворили двоих израильтян

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"Сотрудники центрального регионального управления главной инспекции по миграции (ГИМ) выдворили с территории Молдавии через пограничный пункт Леушень двух иностранных граждан, граждан Израиля, в возрасте 21 и 22 лет в связи с их участием в серьезном инциденте, произошедшем в жилом районе муниципалитета Кишинева. Они были объявлены нежелательными лицами на территории Молдавии сроком на пять лет", - сообщается на сайте администрации.