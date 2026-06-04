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Из Молдавии выдворили двоих израильтян - РИА Новости, 04.06.2026
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16:38 04.06.2026
Из Молдавии выдворили двоих израильтян

Из Молдавии выдворили двоих израильтян за запуск фейерверков в жилом районе

© Sputnik / OsmatescoАвтомобиль молдавской полиции
Автомобиль молдавской полиции - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Sputnik / Osmatesco
Автомобиль молдавской полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое граждан Израиля выдворены из Молдавии на пять лет.
  • Они запускали фейерверки из машины в жилом районе Кишинева.
  • Их действия создали угрозу общественному порядку и безопасности людей.
КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Двое граждан Израиля выдворены из Молдавии на пять лет за то, что пускали фейерверки из машины в жилом районе Кишинева, сообщила пресс-служба генерального инспектората по миграции.
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"Сотрудники центрального регионального управления главной инспекции по миграции (ГИМ) выдворили с территории Молдавии через пограничный пункт Леушень двух иностранных граждан, граждан Израиля, в возрасте 21 и 22 лет в связи с их участием в серьезном инциденте, произошедшем в жилом районе муниципалитета Кишинева. Они были объявлены нежелательными лицами на территории Молдавии сроком на пять лет", - сообщается на сайте администрации.

Это решение было принято после того, как 1 июня иностранцы ездили в автомобиле на высокой скорости по жилому району Кишинева и запускали фейерверки: их действия поставили под угрозу безопасность находящихся поблизости людей и создали угрозу общественному порядку.
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