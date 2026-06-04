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Минздрав расширил перечень объектов для трансплантации - РИА Новости, 04.06.2026
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19:34 04.06.2026
Минздрав расширил перечень объектов для трансплантации

Минздрав добавил кожу в перечень объектов для трансплантации

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкХирурги во время операции
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Хирурги во время операции . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство здравоохранения России обновило перечень объектов трансплантации.
  • С 1 сентября 2026 года в перечень добавлена пересадка кожи и слоев кожи (эпидермис, дерма).
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения России обновило перечень объектов трансплантации, добавив туда кожу с 1 сентября 2026 года, следует из ведомственного приказа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, теперь в перечне есть пересадка кожи, слоев кожи (эпидермис, дерма).
Ранее РИА Новости со ссылкой на документ Минздрава сообщало, что трансплантация костей, нервов и спинного мозга станет доступна россиянам с 1 сентября 2026 года.
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