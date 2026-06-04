Минздрав расширил перечень объектов для трансплантации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство здравоохранения России обновило перечень объектов трансплантации.
- С 1 сентября 2026 года в перечень добавлена пересадка кожи и слоев кожи (эпидермис, дерма).
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения России обновило перечень объектов трансплантации, добавив туда кожу с 1 сентября 2026 года, следует из ведомственного приказа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, теперь в перечне есть пересадка кожи, слоев кожи (эпидермис, дерма).
Ранее РИА Новости со ссылкой на документ Минздрава сообщало, что трансплантация костей, нервов и спинного мозга станет доступна россиянам с 1 сентября 2026 года.