Минздрав расширил перечень объектов для трансплантации

Хирурги во время операции . Архивное фото

Хирурги во время операции

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство здравоохранения России обновило перечень объектов трансплантации.

С 1 сентября 2026 года в перечень добавлена пересадка кожи и слоев кожи (эпидермис, дерма).

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения России обновило перечень объектов трансплантации, добавив туда кожу с 1 сентября 2026 года, следует из ведомственного приказа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, теперь в перечне есть пересадка кожи, слоев кожи (эпидермис, дерма).