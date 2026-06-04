Рейтинг@Mail.ru
Минздрав разрешил клиническое исследование вакцины от лихорадки денге - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 04.06.2026
Минздрав разрешил клиническое исследование вакцины от лихорадки денге

Минздрав разрешил провести клиническое исследование вакцины от лихорадки денге

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудник в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минздрав России выдал разрешение на проведение I-II фазы клинического исследования вакцины от лихорадки денге.
  • Исследование будет проводиться в двух медицинских центрах на территории Российской Федерации: в Москве и Ярославле.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Минздрав России выдал разрешение на проведение I-II фазы клинического исследования вакцины от лихорадки денге, сообщили в пресс-службе министерства.
"Минздрав России выдал разрешение на проведение клинического исследования I-II фазы вакцины для профилактики лихорадки, вызываемой вирусом денге. Клиническое исследование будет проводиться в двух медицинских центрах на территории Российской Федерации (город Москва и город Ярославль)", - сообщили в ведомстве.
Разработчик вакцины – "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" ФМБА России.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
В России разработали вакцину от лихорадки Денге
16 апреля, 12:42
 
Здоровье - ОбществоРоссияМоскваЯрославльФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала