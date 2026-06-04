Минздрав разрешил клиническое исследование вакцины от лихорадки денге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минздрав России выдал разрешение на проведение I-II фазы клинического исследования вакцины от лихорадки денге.
- Исследование будет проводиться в двух медицинских центрах на территории Российской Федерации: в Москве и Ярославле.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Минздрав России выдал разрешение на проведение I-II фазы клинического исследования вакцины от лихорадки денге, сообщили в пресс-службе министерства.
"Минздрав России выдал разрешение на проведение клинического исследования I-II фазы вакцины для профилактики лихорадки, вызываемой вирусом денге. Клиническое исследование будет проводиться в двух медицинских центрах на территории Российской Федерации (город Москва и город Ярославль)", - сообщили в ведомстве.
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16 апреля, 12:42