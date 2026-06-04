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Минфин планирует к 2029 году обеспечить первичный баланс бюджета - РИА Новости, 04.06.2026
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18:38 04.06.2026
Минфин планирует к 2029 году обеспечить первичный баланс бюджета

Силуанов: Минфин планирует к 2029 году обеспечить первичный баланс бюджета

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минфин России планирует подготовить федеральный бюджет на 2027-2029 годы так, чтобы к 2029 году обеспечить первичный баланс
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Минфин РФ планирует подготовить федеральный бюджет на 2027-2029 годы так, чтобы к 2029 году обеспечить первичный баланс, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.
"Мы должны составить... наш целевой бюджет так, чтобы выйти к 2029 году на первичный баланс. Это будет делаться постепенно", - сказал он, отвечая на вопрос о бюджете будущей трехлетки.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер.
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