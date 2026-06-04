Минфин планирует к 2029 году обеспечить первичный баланс бюджета

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Минфин РФ планирует подготовить федеральный бюджет на 2027-2029 годы так, чтобы к 2029 году обеспечить первичный баланс, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.

"Мы должны составить... наш целевой бюджет так, чтобы выйти к 2029 году на первичный баланс. Это будет делаться постепенно", - сказал он, отвечая на вопрос о бюджете будущей трехлетки.