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Миляев: в Тульской области появятся новые туристические места - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
23:55 04.06.2026
Миляев: в Тульской области появятся новые туристические места

Дмитрий Миляев: в Тульской области создадут новые места для туристов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026, Дмитрий Миляев, губернатор Тульской области
ПМЭФ-2026, Дмитрий Миляев, губернатор Тульской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПМЭФ-2026, Дмитрий Миляев, губернатор Тульской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. В Тульской новости ведется сооружение новых туристических объектов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Завершаются работы по созданию трех федеральных музеев: театрального имени А.А. Бахрушина, имени А. Рублева и политехнического музея. Но открывать их будем в 2027 году", – рассказал Миляев.
Также другие объекты планируются к открытию в 2027 году.
"В следующем году мы планируем закончить строительство культурно-спортивного развлекательного центра с аквапарком. Большой объект в центре Тулы, мне кажется, будет очень привлекателен для туристов", – сообщил Миляев.
В 2027 году начнутся работы по продлению набережной реки Упы.
"У нас замечательная Казанская набережная. Но, тем не менее, река Упа несколько длиннее этой набережной", – рассказал Миляев.
Новая набережная протянется от центра города до новых микрорайонов. Длина составит 14 километров. Губернатор сообщил, что работы над первой локацией проекта начнутся в 2027 году.
"Также в 2027 году будет введена в эксплуатацию современная гостиница в центре Тулы. На сегодняшний день завершено возведение здания, начинаются внешние и внутренние отделочные работы, закупка оборудования и так далее", – сообщил Миляев.
Завершается, по словам губернатора, проектирование еще двух объектов.
"Первый – крупный парк-отель "Ясногория". Были определенные сложности с точки зрения согласования банковского финансирования в этом проекте. На текущий момент все сложности решены, проектные работы подходят к концу. В текущем году приступим уже к реализации задуманного" – рассказал Миляев.
Второй объект – усадьба "Куликово поле" – будет располагаться в Куркинском районе.
"Идут работы по проектированию. Но в целом реализация этого проекта находится в графике, который мы предварительно согласовали с инвестором при подписании соглашения в прошлом году", – сообщил Миляев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ПМЭФ-2026ТулаТульская областьДмитрий Миляев
 
 
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