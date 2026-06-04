Миляев: в Тульской области появятся новые туристические места

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. В Тульской новости ведется сооружение новых туристических объектов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Завершаются работы по созданию трех федеральных музеев: театрального имени А.А. Бахрушина, имени А. Рублева и политехнического музея. Но открывать их будем в 2027 году", – рассказал Миляев

Также другие объекты планируются к открытию в 2027 году.

"В следующем году мы планируем закончить строительство культурно-спортивного развлекательного центра с аквапарком. Большой объект в центре Тулы , мне кажется, будет очень привлекателен для туристов", – сообщил Миляев.

В 2027 году начнутся работы по продлению набережной реки Упы.

"У нас замечательная Казанская набережная. Но, тем не менее, река Упа несколько длиннее этой набережной", – рассказал Миляев.

Новая набережная протянется от центра города до новых микрорайонов. Длина составит 14 километров. Губернатор сообщил, что работы над первой локацией проекта начнутся в 2027 году.

"Также в 2027 году будет введена в эксплуатацию современная гостиница в центре Тулы. На сегодняшний день завершено возведение здания, начинаются внешние и внутренние отделочные работы, закупка оборудования и так далее", – сообщил Миляев.

Завершается, по словам губернатора, проектирование еще двух объектов.

"Первый – крупный парк-отель "Ясногория". Были определенные сложности с точки зрения согласования банковского финансирования в этом проекте. На текущий момент все сложности решены, проектные работы подходят к концу. В текущем году приступим уже к реализации задуманного" – рассказал Миляев.

Второй объект – усадьба " Куликово поле " – будет располагаться в Куркинском районе.

"Идут работы по проектированию. Но в целом реализация этого проекта находится в графике, который мы предварительно согласовали с инвестором при подписании соглашения в прошлом году", – сообщил Миляев.