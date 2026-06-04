Миляев: прорабатывается вопрос о расширении ОЭЗ "Узловая" в два раза

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. В настоящее время правительство Тульской области вместе Министерством экономического развития РФ прорабатывает вопрос о расширении территории особой экономической зоны "Узловая", сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Запрос на это есть от потенциальных инвесторов. Если нам удастся решить этот вопрос, то территория особой экономической зоны вырастет в два раза. Уже сегодня нынешними инвесторами вложены достаточно серьезные средства. Порядка 80 миллиардов рублей", – рассказал Миляев.

Губернатор привел статистику, согласно которой в начале 2025 года на территории ОЭЗ "Узловая" работали пять крупных производств, в конце года их стало уже двенадцать.

"До конца текущего года, я полагаю, их будет уже 19-20. Сейчас происходит запуск тех проектов, соглашения о реализации которых были подписаны ранее. Сейчас в ОЭЗ работает 31 резидент, четыре из них прибавились в 2025 году", – отметил Миляев.

По словам губернатора, проекты современные и высокотехнологичные – от пищевой и перерабатывающей промышленности до производства лопаток для газовых турбин.