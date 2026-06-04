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Миляев: прорабатывается вопрос о расширении ОЭЗ "Узловая" в два раза - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
23:43 04.06.2026
Миляев: прорабатывается вопрос о расширении ОЭЗ "Узловая" в два раза

Дмитрий Миляев: обсуждается вопрос о расширении ОЭЗ "Узловая" в два раза

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. В настоящее время правительство Тульской области вместе Министерством экономического развития РФ прорабатывает вопрос о расширении территории особой экономической зоны "Узловая", сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Запрос на это есть от потенциальных инвесторов. Если нам удастся решить этот вопрос, то территория особой экономической зоны вырастет в два раза. Уже сегодня нынешними инвесторами вложены достаточно серьезные средства. Порядка 80 миллиардов рублей", – рассказал Миляев.
Губернатор привел статистику, согласно которой в начале 2025 года на территории ОЭЗ "Узловая" работали пять крупных производств, в конце года их стало уже двенадцать.
"До конца текущего года, я полагаю, их будет уже 19-20. Сейчас происходит запуск тех проектов, соглашения о реализации которых были подписаны ранее. Сейчас в ОЭЗ работает 31 резидент, четыре из них прибавились в 2025 году", – отметил Миляев.
По словам губернатора, проекты современные и высокотехнологичные – от пищевой и перерабатывающей промышленности до производства лопаток для газовых турбин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026Тульская областьДмитрий МиляевМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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