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Миляев: на ПМЭФ оформят 30 соглашений на 170 миллиардов рублей - РИА Новости, 04.06.2026
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Тульская область
 
23:38 04.06.2026
Миляев: на ПМЭФ оформят 30 соглашений на 170 миллиардов рублей

Миляев: в дни ПМЭФ Тульская область планирует подписать 30 соглашений

© Фото : Министерство массовых коммуникаций Тульской областиДмитрий Миляев
Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Министерство массовых коммуникаций Тульской области
Дмитрий Миляев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. В дни работы ПМЭФ Тульская область планирует подписать 30 соглашений на сумму 170 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев.
"В прошлом году мы поставили рекорд, достигли исторического максимума, подписав инвестиционные соглашения более, чем на на 167 миллиардов рублей инвестиций. В этом году результат, по сути, на уровне прошлого года, с небольшим ростом. Мы считаем, что в текущих экономических условиях это достаточно хороший показатель", – сказал Миляев.
Губернатор сообщил, что уже подписан целый ряд соглашений в области жилищного строительства.
"Реализация стратегии “Тульская область – территория семейного счастья” невозможна без создания комфортной городской среды. И те проекты, которые мы планируем реализовать в рамках заключенных инвестсоглашений, демонстрируют стабильность строительной отрасли. Застройщики у нас сильные, планы у них достаточно серьезные. Жилые комплексы абсолютно современные, с благоустроенными территориями, подъездными дорогами, социальной инфраструктурой, детскими садиками", – рассказал Миляев.
По словам губернатора, целый ряд уже подписанных на ПМЭФ соглашений направлен на развитие производства оборудования и материалов для строительной отрасли.
"Отдельного внимания, с моей точки зрения, заслуживает проект по строительству завода, связанного с производством крупнопанельных блоков", – отметил Миляев.
Губернатор сообщил, что соглашения затрагивают цифровые технологии, химическую отрасль, пищевую и перерабатывающую промышленность, создание промышленных технопарков и привлечение в них инвесторов и резидентов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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Тульская областьЭкономикаТульская областьДмитрий Миляев
 
 
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