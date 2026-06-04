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Миляев: ПМЭФ дает возможность показать инвестпривлекательность региона - РИА Новости, 04.06.2026
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
23:25 04.06.2026
Миляев: ПМЭФ дает возможность показать инвестпривлекательность региона

Миляев: ПМЭФ дает возможность показать инвестпривлекательность Тульской области

© сайт Правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© сайт Правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Участие в ПМЭФ является возможностью еще раз показать инвестиционную привлекательность Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Как отметили в пресс-службе регионального правительства, Миляев принял участие в сессии "Прагматичный подход к здоровьесбережению", в рамках которой поделился лучшими практиками Тульской области в этом направлении.
"На панельной сессии по вопросам здоровьесбережения обсудили практики региона, а также опыт, который можно будет применить в Тульской области. В ближайшее время мы придем еще к одному стандарту – стандарту здоровьесбережения. У нас есть демографический стандарт, к которому присоединились 2,5 тысячи предприятий, есть стандарт работы с участниками СВО. Думаю, мы в будущем сведем эти практики в единый стандарт, который представим на демографическом форуме, который пройдет в Туле в августе", – приводит пресс-служба правительства области слова Миляева.
Он добавил, что в четверг регион подписывал как финансовые, так и нефинансовые соглашения.
"Один из блоков – развитие строительства. Вместе с застройщиками будем продолжать развивать городскую среду, строить новое комфортное жилье, благоустраивать пространства, создавать новые социальные объекты. Пописали соглашения в сфере химической промышленности – базовой отрасли для региона; в агропромышленном комплексе; в сфере туризма", – пояснил Миляев.
По его словам, нефинансовые соглашения в туризме предусматривают, в частности, модернизацию туристической инфраструктуры, направленной на развитие спортивного туризма, автотуризма. Для туристов в области созданы все условия.
Также сегодня были подписаны соглашения в отрасли производства материалов для строительства. Кроме этого, власти региона провели ряд деловых встреч с банками, наметили траекторию дальнейшего развития.
"Участие в ПМЭФ – это не просто подписание и фиксация ранее достигнутых договоренностей, это возможность еще раз показать инвестиционную привлекательность региона и нашу готовность сопровождать персонально каждый проект", – сказал губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
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