"Тольяттинский потрошитель" требовал миллион рублей за изъятые ФСИН вещи

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пожизненно осужденный "тольяттинский потрошитель" Олег Рыльков требовал через суд миллион рублей компенсации за личные вещи, изъятые у него сотрудниками ФСИН шесть лет назад, говорится в материалах суда.

Рыльков, совершивший более десяти убийств, десятки изнасилований несовершеннолетних и другие преступления, отбывает наказание в колонии "Черный дельфин". В 1998 году его приговорили к пожизненному сроку, позже он получил дополнительные сроки за убийства, но наказание осталось пожизненным. Он неоднократно подавал ходатайства об освобождении по болезни, но суды их отклоняли.