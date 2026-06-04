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"Тольяттинский потрошитель" требовал миллион рублей за изъятые ФСИН вещи - РИА Новости, 04.06.2026
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06:09 04.06.2026
"Тольяттинский потрошитель" требовал миллион рублей за изъятые ФСИН вещи

"Тольяттинский потрошитель" Рыльков требовал миллион рублей за изъятые ФСИН вещи

© Фото : СУ СКР по Самарской областиОлег Рыльков
Олег Рыльков - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : СУ СКР по Самарской области
Олег Рыльков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожизненно осужденный Олег Рыльков требовал через суд миллион рублей компенсации за личные вещи, изъятые у него сотрудниками ФСИН шесть лет назад.
  • Суд отказал осужденному, отметив, что срок подачи иска пропущен.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пожизненно осужденный "тольяттинский потрошитель" Олег Рыльков требовал через суд миллион рублей компенсации за личные вещи, изъятые у него сотрудниками ФСИН шесть лет назад, говорится в материалах суда.
У Рылькова при пересылке из СИЗО в колонию изъяли электробритву, будильник, кипятильник и часть одежды. Заключенный пожаловался, что в акт не внесли также 30 авторучек, тетради с записями по уголовному делу, письма, оплаченные конверты и марки на сумму 2 тысячи рублей. В итоге Рыльков обратился в суд Самарской области с требованием вернуть вещи, признать их изъятие незаконным и выплатить компенсацию в размере миллиона рублей.
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Представитель ФСИН в суде пояснила, что предметы изъяли законно, а по убытии из учреждения Рыльков их не истребовал, поэтому вещи уничтожили. Суд отказал осужденному, отметив, что срок подачи иска пропущен.
Рыльков, совершивший более десяти убийств, десятки изнасилований несовершеннолетних и другие преступления, отбывает наказание в колонии "Черный дельфин". В 1998 году его приговорили к пожизненному сроку, позже он получил дополнительные сроки за убийства, но наказание осталось пожизненным. Он неоднократно подавал ходатайства об освобождении по болезни, но суды их отклоняли.
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