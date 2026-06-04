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Гутерреш решил добить авторитет ООН, заявил МИД - РИА Новости, 04.06.2026
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14:18 04.06.2026 (обновлено: 14:49 04.06.2026)
Гутерреш решил добить авторитет ООН, заявил МИД

МИД: Гутерреш под конец срока решил добить авторитет ООН

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время пресс-подхода в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время пресс-подхода в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время пресс-подхода в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авторитет ООН пошатнулся за годы работы действующего генсека Антониу Гутерреша, заявила Захарова.
  • Сейчас же, по ее словам, есть ощущение, что он хочет его окончательно добить, добавила дипломат.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Действующий генсек ООН Антониу Гутерреш решил под конец своего пребывания в этой должности "добить" авторитет ООН, который его усилиями за годы и так изрядно пошатнулся, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В мае секретариат ООН опубликовал доклад генсекретаря Организации, согласно которому российские вооруженные силы были внесены в "черный список" за якобы причастность российских военнослужащих к случаям сексуального насилия над военнопленными и гражданскими лицами на Украине.
"Такое ощущение, что Антониу Гутерреш решил под конец своего пребывания в этой должности "добить" авторитет ООН, который его усилиями за годы и так изрядно пошатнулся", - заявила Захарова, отвечая на вопрос СМИ в связи с новыми голословными обвинениями в адрес России, содержащимися в докладе Генсекретаря ООН.
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