Гутерреш решил добить авторитет ООН, заявил МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Авторитет ООН пошатнулся за годы работы действующего генсека Антониу Гутерреша, заявила Захарова.
- Сейчас же, по ее словам, есть ощущение, что он хочет его окончательно добить, добавила дипломат.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Действующий генсек ООН Антониу Гутерреш решил под конец своего пребывания в этой должности "добить" авторитет ООН, который его усилиями за годы и так изрядно пошатнулся, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Такое ощущение, что Антониу Гутерреш решил под конец своего пребывания в этой должности "добить" авторитет ООН, который его усилиями за годы и так изрядно пошатнулся", - заявила Захарова, отвечая на вопрос СМИ в связи с новыми голословными обвинениями в адрес России, содержащимися в докладе Генсекретаря ООН.