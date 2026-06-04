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В МИД заявили, что НАТО хочет подмять под себя Балканы - РИА Новости, 04.06.2026
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13:40 04.06.2026 (обновлено: 13:57 04.06.2026)
В МИД заявили, что НАТО хочет подмять под себя Балканы

МИД: НАТО хочет поднять под себя Балканы

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО рассматривает Балканы как форпост и стремится полностью подчинить регион своим интересам.
  • Она отметила отдельный интерес НАТО к Сербии и стремление "оторвать" ее от России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. НАТО хочет подмять под себя Балканы и расценивает регион как форпост, который должен сдаться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Альянс в конце мая сообщил о завершении первых совместных учений с Сербией, в которых принимали участие около 600 военных из разных стран членов-НАТО на протяжении двух недель. Учения "Платиновый волк" проходят с 2014 года, но под эгидой не Североатлантического альянса, а Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM).
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"НАТО все время рассматривает Балканы как зону своих интересов… Это такой для них форпост, который должен тоже сдаться, ставится цель полностью подмять его под себя, использовать исключительно в интересах натовского альянса", - заявила она на брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026.
Захарова отметила отдельный интерес НАТО к Сербии, которую хотят "оторвать от России".
"Им нужно подчинить Сербию, поэтому они методично наращивают усилия, чтобы поскорее затянуть Сербию в свою орбиту", - добавила она.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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БалканыНАТОРоссияВ миреМария Захарова
 
 
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