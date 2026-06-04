В МИД заявили, что НАТО хочет подмять под себя Балканы

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО рассматривает Балканы как форпост и стремится полностью подчинить регион своим интересам.

Она отметила отдельный интерес НАТО к Сербии и стремление "оторвать" ее от России.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. НАТО хочет подмять под себя Балканы и расценивает регион как форпост, который должен сдаться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Альянс в конце мая сообщил о завершении первых совместных учений с Сербией , в которых принимали участие около 600 военных из разных стран членов- НАТО на протяжении двух недель. Учения "Платиновый волк" проходят с 2014 года, но под эгидой не Североатлантического альянса, а Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM).

"НАТО все время рассматривает Балканы как зону своих интересов… Это такой для них форпост, который должен тоже сдаться, ставится цель полностью подмять его под себя, использовать исключительно в интересах натовского альянса", - заявила она на брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026.

Захарова отметила отдельный интерес НАТО к Сербии, которую хотят "оторвать от России".

"Им нужно подчинить Сербию, поэтому они методично наращивают усилия, чтобы поскорее затянуть Сербию в свою орбиту", - добавила она.