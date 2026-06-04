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В МИД заявили, что фиксируют заявления Венгрии по теме отношений с Россией - РИА Новости, 04.06.2026
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13:08 04.06.2026 (обновлено: 13:48 04.06.2026)
В МИД заявили, что фиксируют заявления Венгрии по теме отношений с Россией

МИД: Россия фиксирует заявления Венгрии по теме отношений с Москвой

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия фиксирует заявления Венгрии по теме отношений с Москвой и ситуации на Украине.
  • Она добавила, что Россия будет исходить из конкретных дел и заявлений Будапешта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия фиксирует заявления Венгрии по теме отношений с Москвой и ситуации на Украине, будет исходить из конкретных дел и заявлений Будапешта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы фиксируем заявления представителей нового руководства Венгрии как в части развития отношений с нашей страной, так и о ситуации на Украине, вокруг нее. Мы исходим из того, что и в этих вопросах венгерское правительство будет действовать, руководствуясь этой мерой ответственности, которой его наделил народ страны и следуя его, народа, интересам. Будем исходить из конкретных дел, заявлений (Будапешта - ред.)", - сказала она на брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026.
По итогам парламентских выборов в Венгрии, прошедших в апреле, победила партия "Тиса" Петера Мадьяра. Новый премьер-министр Венгрии на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику.
В июне венгерский премьер признал, что страна, несмотря на стремление к диверсификации поставок энергоносителей, не сможет полностью уйти от поставок нефти и газа из России.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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