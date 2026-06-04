В МИД заявили, что фиксируют заявления Венгрии по теме отношений с Россией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия фиксирует заявления Венгрии по теме отношений с Москвой и ситуации на Украине, будет исходить из конкретных дел и заявлений Будапешта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.