Медведев провел совещание по теме ценообразования на военную продукцию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание по теме ценообразования на продукцию военного назначения в Челябинске.
- Дмитрий Медведев посетил Уральский федеральный округ с рабочей поездкой.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Челябинске провел совещание по теме ценообразования на продукцию военного назначения.
Зампред Совбеза посетил Уральский федеральный округ с рабочей поездкой. Видео опубликовано на платформе "Макс".
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"Продолжим сегодня обсуждать тему ценообразования на продукцию военного назначения", - сказал Медведев, начиная совещание в Челябинске.