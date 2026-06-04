Рейтинг@Mail.ru
Медведев провел совещание по теме ценообразования на военную продукцию - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 04.06.2026 (обновлено: 21:06 04.06.2026)
Медведев провел совещание по теме ценообразования на военную продукцию

Медведев провел совещание по ценообразованию на продукцию военного назначения

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание на тему ценообразования на продукцию военного назначения. 4 июня 2026
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание на тему ценообразования на продукцию военного назначения. 4 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание на тему ценообразования на продукцию военного назначения. 4 июня 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание по теме ценообразования на продукцию военного назначения в Челябинске.
  • Дмитрий Медведев посетил Уральский федеральный округ с рабочей поездкой.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Челябинске провел совещание по теме ценообразования на продукцию военного назначения.
Зампред Совбеза посетил Уральский федеральный округ с рабочей поездкой. Видео опубликовано на платформе "Макс".
«
"Продолжим сегодня обсуждать тему ценообразования на продукцию военного назначения", - сказал Медведев, начиная совещание в Челябинске.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
России придется отвечать на финансирование украинского ОПК, заявил Медведев
Вчера, 19:43
 
Специальная военная операция на УкраинеЧелябинскЭкономикаДмитрий МедведевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала