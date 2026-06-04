Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что западные элиты финансируют Киев из-за ненависти к Москве, а не из любви к украинцам.
- Он также процитировал польского политика, который сказал, что это первый случай в истории международных финансов, когда государства, которые хотят помочь, вместо того чтобы дать кредит, сами берут в долг.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Западные элиты финансируют Киев не из любви к украинцам, а из-за глубинной ненависти к России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на платформе "Макс".
"Один польский политик недавно сказал про странные взаимоотношения между странами ЕС и бандеровской "Украиной". Мол, это первый случай в истории международных финансов, когда государства, которые хотят помочь, вместо того чтобы дать кредит, сами берут в долг, передают безусловную и безвозвратную помощь, а бремя погашения кредита принимают на себя", - напомнил Медведев.
"Именно так! Но вовсе не из-за любви к "вільним українцям" (свободным украинцам - ред.). Причина одна: глубинная ненависть западных элит к России, к нам с вами. Почему? Ненависть подчас иррациональна. Как когда-то сказал Александр III, "У России нет друзей. Нашей огромности боятся", - написал он.