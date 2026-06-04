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Западные элиты финансируют Киев не из любви к нему, заявил Медведев - РИА Новости, 04.06.2026
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12:40 04.06.2026 (обновлено: 12:54 04.06.2026)
Западные элиты финансируют Киев не из любви к нему, заявил Медведев

Медведев: западные элиты финансируют Украину из-за ненависти к России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что западные элиты финансируют Киев из-за ненависти к Москве, а не из любви к украинцам.
  • Он также процитировал польского политика, который сказал, что это первый случай в истории международных финансов, когда государства, которые хотят помочь, вместо того чтобы дать кредит, сами берут в долг.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Западные элиты финансируют Киев не из любви к украинцам, а из-за глубинной ненависти к России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на платформе "Макс".
Он отметил, что США готовят новые санкции против России и поставки вооружений Киеву, а европейцы "продолжают вскармливать своей худеющей грудью военные аппетиты молодых хохлонацистов".
"Один польский политик недавно сказал про странные взаимоотношения между странами ЕС и бандеровской "Украиной". Мол, это первый случай в истории международных финансов, когда государства, которые хотят помочь, вместо того чтобы дать кредит, сами берут в долг, передают безусловную и безвозвратную помощь, а бремя погашения кредита принимают на себя", - напомнил Медведев.
"Именно так! Но вовсе не из-за любви к "вільним українцям" (свободным украинцам - ред.). Причина одна: глубинная ненависть западных элит к России, к нам с вами. Почему? Ненависть подчас иррациональна. Как когда-то сказал Александр III, "У России нет друзей. Нашей огромности боятся", - написал он.
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