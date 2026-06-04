Рейтинг@Mail.ru
В МЧС напомнили правила безопасности на природе при приготовлении шашлыка - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 04.06.2026
В МЧС напомнили правила безопасности на природе при приготовлении шашлыка

МЧС РФ: при приготовлении шашлыка на природе нужно правильно выбрать место

CC0 / nikitozawr / Шашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
CC0 / nikitozawr /
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для пикника необходимо правильно выбрать место, выдержав расстояние до кустарников, хвойного и сухого леса.
  • Во время приготовления шашлыка на природе рядом должны быть емкость с водой и огнетушитель.
  • Перед уходом с места отдыха угли необходимо потушить, переворошить, засыпать землей и залить водой.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россиянам при приготовлении шашлыка на природе нужно правильно выбрать место для пикника, держать рядом воду и огнетушитель, а перед уходом тщательно залить угли, сообщил РИА Новости замначальника главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного главка МЧС РФ Александр Бобров.
"В первую очередь необходимо определить место своей пикниковой точки. Понятно, что просто так в лес никто не ездит, обязательно все едут, чтобы пожарить шашлыки, приготовить пищу. И самое основное - выбрать место, чтобы были выдержаны расстояния до кустарников, были выдержаны расстояния до хвойного и сухого леса", - сказал он.
Шашлык - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В МЧС назвали скорость ветра, при которой нельзя жарить шашлыки
19 мая, 06:59
При этом он отметил, что на отдыхе в лесу всегда нужно иметь при себе емкость с водой и лопату, чтобы потушить огонь в чрезвычайной ситуации.
"В автомобиле всегда есть огнетушитель, поэтому как только вы начинаете жарить шашлык, держите рядом с собой огнетушитель", - отметил Бобров.
Он также подчеркнул, что перед тем, как уйти с места отдыха, нужно посмотреть, в каком состоянии после приготовления еды остались угли - их обязательно необходимо потушить, переворошить, засыпать землей и залить водой. Только после этого можно покидать место пикника.
Шашлык - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Кремлевский повар раскрыл секрет идеального шашлыка
1 мая, 03:16
 
ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала