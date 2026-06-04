В МЧС напомнили правила безопасности на природе при приготовлении шашлыка

Краткий пересказ от РИА ИИ Для пикника необходимо правильно выбрать место, выдержав расстояние до кустарников, хвойного и сухого леса.

Во время приготовления шашлыка на природе рядом должны быть емкость с водой и огнетушитель.

Перед уходом с места отдыха угли необходимо потушить, переворошить, засыпать землей и залить водой.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россиянам при приготовлении шашлыка на природе нужно правильно выбрать место для пикника, держать рядом воду и огнетушитель, а перед уходом тщательно залить угли, сообщил РИА Новости замначальника главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного главка МЧС РФ Александр Бобров.

"В первую очередь необходимо определить место своей пикниковой точки. Понятно, что просто так в лес никто не ездит, обязательно все едут, чтобы пожарить шашлыки, приготовить пищу. И самое основное - выбрать место, чтобы были выдержаны расстояния до кустарников, были выдержаны расстояния до хвойного и сухого леса", - сказал он.

При этом он отметил, что на отдыхе в лесу всегда нужно иметь при себе емкость с водой и лопату, чтобы потушить огонь в чрезвычайной ситуации.

"В автомобиле всегда есть огнетушитель, поэтому как только вы начинаете жарить шашлык, держите рядом с собой огнетушитель", - отметил Бобров.