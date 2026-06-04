Космонавт оценил готовность человечества к полету на Марс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австрийский космонавт Франц Фибек оценил готовность человечества к полету на Марс.
- По словам Фибека, из-за движения планет по орбитам существуют «окна возможностей» для полета на Марс, и возвращение с Марса может занять значительно больше времени, чем предполагалось изначально.
- Основная сложность — длительность полета, требующая большого количества топлива и соответствующих технических решений, а также существуют медицинские проблемы, связанные с радиацией.
ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости оценил готовность человечества к полету на Марс.
"Если попытаться вернуться (с Марса - ред.) сразу, полет займет уже не полгода, а, возможно, полтора-два года. То есть существуют так называемые "окна возможностей". С технической точки зрения это серьезный вызов", - сказал Фибек, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, по его словам, есть медицинские проблемы. "Прежде всего радиация, которая будет значительно сильнее. Здесь необходимы надежные защитные решения", - уточнил собеседник агентства.
При этом он отметил, что с технологической точки зрения человечество уже довольно далеко продвинулось. Основная сложность, по его словам, - это длительность полета. Космонавт пояснил, что потребуется большое количество топлива и соответствующие технические решения, и здесь ситуация не такая, как с полетом на Луну, куда можно долететь за три дня и почти сразу вернуться обратно. С Марсом все иначе.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Он провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.