Космонавт оценил готовность человечества к полету на Марс

"Если попытаться вернуться (с Марса - ред.) сразу, полет займет уже не полгода, а, возможно, полтора-два года. То есть существуют так называемые "окна возможностей". С технической точки зрения это серьезный вызов", - сказал Фибек, отвечая на соответствующий вопрос.