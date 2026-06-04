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Малков на ПМЭФ выдвинул предложения для пополнения бюджетов регионов - РИА Новости, 04.06.2026
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
15:30 04.06.2026
Малков на ПМЭФ выдвинул предложения для пополнения бюджетов регионов

Малков на ПМЭФ предложил идеи для пополнения бюджетов регионов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Павел Малков
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РЯЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе ПМЭФ предложил рассмотреть возможность расширения видов имущества, налог по которым определяется по кадастровой стоимости, а также перейти на ежемесячные расчеты по налогу на прибыль.
В рамках ПМЭФ состоялась сессия "Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие", модератором которой вступил председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров.
"Очень много сделано уже на сегодняшний день для того, чтобы в этом бушующем мире мы проходили ситуацию нормально. Но сейчас нам предстоит по существу рассмотреть те же вопросы на более прикладном уровне", - отметил Андрей Макаров.
Губернатор в ходе сессии предложил ряд мер, направленных на пополнение бюджетов регионов.
"Может быть, нам рассмотреть возможность расширения видов имущества, налог на которое определяется по кадастровой стоимости. Сейчас у нас достаточно большой список того, что по остаточной стоимости. Причем мы знаем, что граждане как раз платят по кадастру. Может быть, было бы справедливо, чтобы бизнес тоже полностью придерживался этого правила", - сказал Павел Малков.
Он также предложил пересмотреть систему возвратов по налогу на прибыль.
"В этом году столкнулись с новой проблемой, которая нам очень затрудняет планирование бюджета. Это возвраты по налоговым платежам по прибыли. У нас уже с начала года возвраты около 5 миллиардов рублей… Может быть, рассмотреть возможность перехода на ежемесячный расчет, исходя из фактической прибыли", - подчеркнул губернатор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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