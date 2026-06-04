Уведомления от "Макса" могут не приходить пользователям Apple

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уведомления о звонках и сообщениях на платформе «Макс» могут не приходить на устройствах Apple.
- Приложение «Макс» недоступно в App Store, но продолжит работать на уже установленных смартфонах пользователей.
- Команда «Макса» запросила разъяснения в Apple и работает над оперативным решением проблемы.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уведомления о звонках и сообщениях на платформе "Макс" могут не приходить на устройствах Apple, заметил корреспондент РИА Новости.
"Важно! "Макс" на устройствах Apple. Уведомления о звонках и сообщениях могут не приходить", - говорится в сообщении в приложении платформы.
Накануне ее пресс-служба подтвердила, что приложение недоступно в App Store. Однако указала, что приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда "Макса" запросила разъяснения в Apple и работает над оперативным решением проблемы, сообщили РИА Новости в нацплатформе.
"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.