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Уведомления от "Макса" могут не приходить пользователям Apple - РИА Новости, 04.06.2026
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10:44 04.06.2026
Уведомления от "Макса" могут не приходить пользователям Apple

Уведомления о звонках и сообщениях в "Максе" могут не приходить на Apple

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уведомления о звонках и сообщениях на платформе «Макс» могут не приходить на устройствах Apple.
  • Приложение «Макс» недоступно в App Store, но продолжит работать на уже установленных смартфонах пользователей.
  • Команда «Макса» запросила разъяснения в Apple и работает над оперативным решением проблемы.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уведомления о звонках и сообщениях на платформе "Макс" могут не приходить на устройствах Apple, заметил корреспондент РИА Новости.
"Важно! "Макс" на устройствах Apple. Уведомления о звонках и сообщениях могут не приходить", - говорится в сообщении в приложении платформы.
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Накануне ее пресс-служба подтвердила, что приложение недоступно в App Store. Однако указала, что приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда "Макса" запросила разъяснения в Apple и работает над оперативным решением проблемы, сообщили РИА Новости в нацплатформе.
"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
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