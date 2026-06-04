Уведомления от "Макса" могут не приходить пользователям Apple

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уведомления о звонках и сообщениях на платформе "Макс" могут не приходить на устройствах Apple, заметил корреспондент РИА Новости.

Накануне ее пресс-служба подтвердила, что приложение недоступно в App Store. Однако указала, что приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда "Макса" запросила разъяснения в Apple и работает над оперативным решением проблемы, сообщили РИА Новости в нацплатформе.