В каналах в "Максе" появится возможность запускать прямые трансляции

Краткий пересказ от РИА ИИ "Макс" планирует запустить прямые трансляции в каналах с аудиторией более десяти тысяч человек.

Их реализуют через интеграцию с VK Видео.

Для запуска эфира авторам необходимо будет добавить специальный чат-бот в администраторы канала и выполнить несколько действий.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Макс" в ближайшее время планирует запустить прямые трансляции в каналах с аудиторией более 10 тысяч человек, сообщила Онлайн-платформа.

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"Макс" начал тестировать прямые трансляции в каналах. ...В ближайшее время функциональность станет доступна всем авторам нацмессенджера с аудиторией более 10 тысяч подписчиков", - говорится в сообщении

Трансляции будут реализованы через интеграцию с платформой "VK Видео".

Для запуска эфира автору необходимо будет добавить чат-бот трансляций в администраторы своего канала, в боте выбрать "Запустить трансляцию" и канал, вставить ссылку на эфир из "VK Видео" и опубликовать или запланировать пост с трансляцией.

Подписчики получат уведомление о начале трансляции и увидят специальный значок рядом с аватаркой канала в списке чатов, а также смогут присоединиться к просмотру эфира, нажав на кнопку "Открыть" в канале.