Рейтинг@Mail.ru
В каналах в "Максе" появится возможность запускать прямые трансляции - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 04.06.2026 (обновлено: 10:52 04.06.2026)
В каналах в "Максе" появится возможность запускать прямые трансляции

"Макс" запустит прямые трансляции в каналах с более чем 10 тысячами подписчиков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер "Макс"
Мессенджер Макс - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер "Макс". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Макс" планирует запустить прямые трансляции в каналах с аудиторией более десяти тысяч человек.
  • Их реализуют через интеграцию с VK Видео.
  • Для запуска эфира авторам необходимо будет добавить специальный чат-бот в администраторы канала и выполнить несколько действий.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Макс" в ближайшее время планирует запустить прямые трансляции в каналах с аудиторией более 10 тысяч человек, сообщила Онлайн-платформа.
Подпишитесь на канал РИА Новости в Макс>>>
Мессенджер Макс - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
В "Макс" появится тревожная кнопка для сообщения о мошенниках
28 мая, 18:30
"Макс" начал тестировать прямые трансляции в каналах. ...В ближайшее время функциональность станет доступна всем авторам нацмессенджера с аудиторией более 10 тысяч подписчиков", - говорится в сообщении.
Трансляции будут реализованы через интеграцию с платформой "VK Видео".
Для запуска эфира автору необходимо будет добавить чат-бот трансляций в администраторы своего канала, в боте выбрать "Запустить трансляцию" и канал, вставить ссылку на эфир из "VK Видео" и опубликовать или запланировать пост с трансляцией.
Подписчики получат уведомление о начале трансляции и увидят специальный значок рядом с аватаркой канала в списке чатов, а также смогут присоединиться к просмотру эфира, нажав на кнопку "Открыть" в канале.
"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.По данным на конец апреля количество публичных и приватных каналов превысило 7 миллионов, а их суммарная аудитория достигла 300 миллионов.
Мессенджер Макс - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
В "Максе" появилась запись на телемедицинские консультации
27 мая, 11:14
 
ТехнологииМессенджер МаксОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала