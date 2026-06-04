Как Макрон вляпался в историю

Хозяин Елисейского дворца с рейтингом, стремящимся к плинтусу, знает, что во внутренней политике у него ад почище недавних парижских погромов. Макрон превратился в гопника. Его юстиция вчера поместила под стражу нашего соотечественника, капитана танкера "Тагор". Только потому, что он российский гражданин. Само судно было захвачено — по приказу Макрона и в презрение всех морских конвенций — в международных водах в понедельник.

Тотально наплевав на любые юридические нормы, регулирующие беспрепятственное морское судоходство, хозяин Елисейского дворца таким образом показывает свою "решимость" и "военные мускулы".

Захват нефтеналивных судов, ходящих под разными флагами, с публичным признанием их в качестве "русского теневого флота" в последний год стал для хозяина Елисейского дворца политтехнологической палочкой-выручалочкой.

Как только внутри Франции — швах, под руку всегда подворачивается танкер, который немедленно называют "русским". И принадлежащим к "теневому флоту". Водоизмещение такого танкера — сотни тысяч тонн. Мало похоже на бестелесность и незаметность. Но какая, к черту, разница, если нужно подкрутить рейтинг главнокомандующего французской армией? Разве это имеет значение? Поэтому самый широкий формат для съемок, самое широкое их распространение — соцсети Елисейского дворца работают по команде и на износ.

"Тагор" стал четвертым судном, в задержании которого участвовали французские пираты, отчего-то называемые морпехами. До этого абордажу в сентябре прошлого года подвергся "Боракай" (ходил под флагом Белиза). В том же списке захваченных гражданских судов значатся "Гринч" (ходивший под флагом Коморских Островов) и "Дейна" (под флагом Мозамбика).

Экипаж "Боракая" обвинили в запуске дронов над аэропортом Копенгагена (не подтверждено ни разу) и в перевозке подсанкционных 750 тысяч тонн сырой нефти. Капитана по этой причине задержали. Судили. И приговорили. Куда делась нефть — неизвестно. Ровно по той же схеме были захвачены "Гринч" и "Дейна".

Всякий раз захват снят на видео. Всякий раз — стража для капитана. Всякий раз это происходит в разгар очередного внутриполитического кризиса, от которого сотрясается Франция. И всякий раз нефть куда-то исчезает. Всякий раз разведданные — географические координаты, состав экипажа и иные подробности — поступают от британских спецслужб.

Всякий раз мотивы, что выдвинуты и на основании которых суда захватывают, неубедительны до непристойности: "не тот флаг" или "флаг тот, но все равно он нам не нравится". Короче, "агрессивная Россия нарушает наложенные на нее санкции и портит нам в нашем райском саду общую атмосферу".

Всякий раз суда, капитанов и членов экипажа отпускают. Французы не были бы французами, если бы не имели с этого навар — и существенный.

Штрафы — многомиллионные — пополняют голую, лысую и абсолютно изничтоженную казну. А сырая нефть — в количестве сотен тысяч баррелей — отправляется на переработку на французские НПЗ. Позор, пусть и публичный, но если он с профитом, — вроде как и не позор. Так думают в Париже.

Но вот вчера Франция совершила промашку страшную, не только, что называется, ляпнув "не тот танкер", но и арестовав его капитана на том основании, что он — наш соотечественник. Российский МИД назвал действия властей Пятой республики проявлением правового нигилизма.

Переписывание норм под себя выглядит дурно, а пахнет — еще хуже.

Задержание танкеров по подозрению в нарушении чего-то там, то есть потому, что Макрону (да и Стармеру тоже — эти двое сидят в одной лодке с рейтингами ниже ватерлинии) требуется "подкрутить рейтинг", — одна ситуация. Противная, досадная. Можно списать ее на идиотизм и приступ русофобии.

Арест капитана танкера — совершенно иной коленкор. Это взятие в заложники нашего соотечественника. Украсть много сотен тысяч баррелей нефти — ну если они жадные мерзавцы, так и черт с ними. Санкционированное юстицией помещение под стражу российского гражданина без каких бы то ни было доказательств — это сознательная эскалация. Сознательный выбор уровня ведения межгосударственных дел и отношений.

Официальный Париж сознательно выбрал гопничество, или gopnick style, чтобы показать России, что он что-то там может и / или решает. Как у всякого раздувающего щеки и ноздри гопника, дыхалки у Макрона может не хватить. Не в личном и физическом смысле, а политически.

Нет ни единого шанса, что пиратство, практикуемое им и его френдом Стармером, заставит Россию хоть в чем-то и хоть как-то пересмотреть свою морскую политику.

Нашего капитана, как и судно под флагом Мадагаскара, по-любому придется отпустить.