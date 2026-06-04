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Венгрия на уровне постпредов одобрила переговоры о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 04.06.2026
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15:40 04.06.2026 (обновлено: 16:47 04.06.2026)
Венгрия на уровне постпредов одобрила переговоры о вступлении Украины в ЕС

Венгрия одобрила открытие первой части переговоров о приеме Украины в ЕС

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгрия одобрила открытие первой части переговоров о приеме Украины в ЕС, заявил Мадьяр.
  • Это произошло после достижения соглашения на уровне послов.
  • По словам премьера, Киев в установленные сроки изменил законодательство и теперь венгры в Закарпатье вернут свои основные права.
БУДАПЕШТ, 4 июн — РИА Новости. Венгрия одобрила открытие переговоров о приеме Украины в ЕС после достижения соглашения на уровне послов, заявил премьер страны Петер Мадьяр.
"Украинская сторона в установленные сроки внесла необходимые изменения в законодательство, и наши венгерские соотечественники, живущие в Закарпатье, наконец-то получат обратно свои основные права", — сообщил он на пресс-конференции с главой правительства Ирландии Михолом Мартином.
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Однако открыть главу переговоров — это совсем не то, что закрыть, подчеркнул Мадьяр. Киеву еще предстоит доказать, что он выполнил все обещания, добавил политик.
При правительстве Виктора Орбана Будапешт отказывался разблокировать начало этой процедуры до тех пор, пока Киев не восстановит права национальной общины в Закарпатье — в общей сложности это 11 требований. Среди основных: возвращение правового статуса школ нацменьшинства, возможность сдавать выпускные экзамены на венгерском языке, его неограниченное использование в высшем образовании, госуправлении и общественной жизни.
По данным Politico, прогресса удалось достичь после встречи экспертов из двух стран, состоявшейся в понедельник. Утверждается, что Украина пообещала выполнить большинство условий Венгрии.
Как пишет издание, ускорению процесса также способствовали переговоры Мадьяра с чиновниками в Брюсселе, где обсуждалась разморозка 16,4 миллиарда евро из фондов ЕС.
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