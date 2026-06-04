Лукашенко отменил утильсбор на ввозимые в Белоруссию грузовики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лукашенко подписал указ об освобождении от утилизационного сбора ввозимых в Белоруссию грузовиков.
- Освобождению от уплаты утильсбора подлежат новые грузовые автомобили экологического класса 5 и выше, прицепы и полуприцепы, с момента выпуска которых прошло не более трех лет.
- Указ направлен на создание дополнительных условий для обновления парка транспортных средств белорусскими автоперевозчиками и развития экспортно ориентированного сегмента экономики страны.
МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от утилизационного сбора ввозимые в республику грузовики, с момента выпуска которых прошло не более 3 лет, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
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"Александр Лукашенко подписал Указ "О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов". Документ предусматривает освобождение от уплаты утилизационного сбора в 2026 году ввозимых в Беларусь новых (не более 3 лет с даты выпуска) грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше, прицепов и полуприцепов", - говорится в публикации.
Отмечается, что указ направлен на создание дополнительных условий для обновления белорусскими автоперевозчиками парка транспортных средств, конкурентоспособных на международном рынке.
"Предлагаемые преференции позволят увеличить экспорт транспортных услуг и будут способствовать развитию экспортно ориентированного сегмента экономики страны", - сказано в сообщении.
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