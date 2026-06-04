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Во Франкфурте самолет Lufthansa получил повреждения, сообщил Flightradar24 - РИА Новости, 04.06.2026
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16:50 04.06.2026 (обновлено: 17:07 04.06.2026)
Во Франкфурте самолет Lufthansa получил повреждения, сообщил Flightradar24

Flightradar24: во Франкфурте самолет Lufthansa получил повреждения

© REUTERS / Kai PfaffenbachСамолет Lufthansa 787-9 D-ABPQ в аэропорту во Франкфурте
Самолет Lufthansa 787-9 D-ABPQ в аэропорту во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Самолет Lufthansa 787-9 D-ABPQ в аэропорту во Франкфурте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет Lufthansa 787-9 D-ABPQ получил значительные повреждения из-за складывания шасси в аэропорту Франкфурта.
  • Рейс LH450 отменен.
БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Ожидавший вылета в аэропорту Франкфурта самолет Lufthansa получил серьезные повреждения из-за складывания шасси, сообщил портал Flightradar24.
"В результате поломки шасси у выхода аэропорта во Франкфурте самолет Lufthansa 787-9 D-ABPQ получил значительные повреждения. Сегодняшний рейс LH450 отменен", - написал портал в соцсети X.
На прикрепленном к публикации записи с камеры видеонаблюдения видно, как передняя стойка шасси самолета резко складывается, и носовая часть самолета, соединенная с закрытым коридором для пассажиров, резко падает вниз.
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