Во Франкфурте самолет Lufthansa получил повреждения, сообщил Flightradar24

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет Lufthansa 787-9 D-ABPQ получил значительные повреждения из-за складывания шасси в аэропорту Франкфурта.
- Рейс LH450 отменен.
БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Ожидавший вылета в аэропорту Франкфурта самолет Lufthansa получил серьезные повреждения из-за складывания шасси, сообщил портал Flightradar24.
"В результате поломки шасси у выхода аэропорта во Франкфурте самолет Lufthansa 787-9 D-ABPQ получил значительные повреждения. Сегодняшний рейс LH450 отменен", - написал портал в соцсети X.
На прикрепленном к публикации записи с камеры видеонаблюдения видно, как передняя стойка шасси самолета резко складывается, и носовая часть самолета, соединенная с закрытым коридором для пассажиров, резко падает вниз.