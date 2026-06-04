Израильские ВВС нанесли удары по югу Ливана, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израильские ВВС нанесли удары по двум населенным пунктам на юге Ливана вопреки заявлениям о соглашении по прекращению огня, сообщил ливанский военно-полевой командир.
БЕЙРУТ, 4 июн - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удары по двум населенным пунктам на юге Ливана вопреки заявлениям о соглашении по прекращению огня, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой командир.
В ночь на четверг госдепартамент США по итогам четвертого раунда ливано-израильских переговоров в Вашингтоне объявил о достижении соглашения о прекращении огня при американском посредничестве. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром в четверг заявила, что продолжит боевые действия в буферной зоне на юге Ливана в рамках объявленной Вашингтоном договоренности о реализации режима прекращения, заявил министр обороны Исраэль Кац.
"Вражеская (израильская - ред.) авиация нарушила режима прекращения огня, атаковав поселения Дейр аз-Захрани и Шукин на юге страны", - рассказал собеседник агентства.