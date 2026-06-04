Врач рассказала, помогают ли леденцы при боли в горле

МАХАЧКАЛА, 4 июн - РИА Новости. Таблетки и леденцы для рассасывания увлажняют горло, но не влияют на вирусы и не могут снять воспаление тканей, рассказала РИА Новости врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Эльмира Гамзатова.

"Обычные леденцы и таблетки, кроме содержащих антисептики и анестетики, работают лишь как плацебо или увлажнитель. Боль в горле чаще вызвана воспалением тканей, а кратковременное орошение слюной с мятным вкусом не влияет на вирусы и не снимает отек", - сказала врач.