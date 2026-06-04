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Врач рассказала, помогают ли леденцы при боли в горле - РИА Новости, 04.06.2026
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04:18 04.06.2026
Врач рассказала, помогают ли леденцы при боли в горле

РИА Новости: таблетки и леденцы для рассасывания не влияют на вирусы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Таблетки и леденцы для рассасывания увлажняют горло, но не влияют на вирусы и не могут снять воспаление тканей.
  • Реальную пользу при боли в горле дает обильное теплое питье, полоскания и спреи с противовоспалительными компонентами.
МАХАЧКАЛА, 4 июн - РИА Новости. Таблетки и леденцы для рассасывания увлажняют горло, но не влияют на вирусы и не могут снять воспаление тканей, рассказала РИА Новости врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Эльмира Гамзатова.
"Обычные леденцы и таблетки, кроме содержащих антисептики и анестетики, работают лишь как плацебо или увлажнитель. Боль в горле чаще вызвана воспалением тканей, а кратковременное орошение слюной с мятным вкусом не влияет на вирусы и не снимает отек", - сказала врач.
По словам специалиста, реальную пользу дает обильное теплое питье, полоскания и спреи с противовоспалительными компонентами.
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