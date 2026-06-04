Лавров прокомментировал слова Рубио о поддержке Украины

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Заявления госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Штатами Украины говорят о том, что, по сути, нет различий в подходах европейских стран и США к украинскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если бы США свою инициативу продвигали бы по-настоящему, мы давно были бы за столом переговоров и военные действия были бы прекращены", - добавил министр.