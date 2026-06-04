Лавров прокомментировал слова Рубио о поддержке Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у подходов к украинскому урегулированию у европейских стран и США практически нет различий, опираясь на заявления госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины.
- Он отметил, что если бы США по-настоящему продвигали свою инициативу, военные действия были бы прекращены и стороны давно были бы за столом переговоров.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Заявления госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Штатами Украины говорят о том, что, по сути, нет различий в подходах европейских стран и США к украинскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Вместе с тем он отметил, что внешнее обрамление, конечно, у США гораздо более позитивное, потому что Вашингтон с момента прихода Дональда Трампа к власти, всегда выступал за диалог с Россией. Он также напомнил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите на Аляске в прошлом году достигли четких пониманий о том, как двигаться по пути урегулирования украинского конфликта.
"Если бы США свою инициативу продвигали бы по-настоящему, мы давно были бы за столом переговоров и военные действия были бы прекращены", - добавил министр.