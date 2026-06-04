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Лавров прокомментировал слова Рубио о поддержке Украины - РИА Новости, 04.06.2026
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18:13 04.06.2026 (обновлено: 18:30 04.06.2026)
Лавров прокомментировал слова Рубио о поддержке Украины

Лавров: слова Рубио о поддержке Украины демонстрируют сходство с позицией ЕС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у подходов к украинскому урегулированию у европейских стран и США практически нет различий, опираясь на заявления госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины.
  • Он отметил, что если бы США по-настоящему продвигали свою инициативу, военные действия были бы прекращены и стороны давно были бы за столом переговоров.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Заявления госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Штатами Украины говорят о том, что, по сути, нет различий в подходах европейских стран и США к украинскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Рубио, выступая в конгрессе заявил, что США не могут считаться беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, поскольку Вашингтон поддерживает Киев.
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"Учитывая, что сказал Марко Рубио, - а у меня с ним деловые отношения, буквально две недели назад обсуждали с ним украинскую ситуацию, - учитывая, что он сказал о поддержке Украины, уже нет, по сути дела, различия в подходах США и Европы", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.
Вместе с тем он отметил, что внешнее обрамление, конечно, у США гораздо более позитивное, потому что Вашингтон с момента прихода Дональда Трампа к власти, всегда выступал за диалог с Россией. Он также напомнил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите на Аляске в прошлом году достигли четких пониманий о том, как двигаться по пути урегулирования украинского конфликта.
"Если бы США свою инициативу продвигали бы по-настоящему, мы давно были бы за столом переговоров и военные действия были бы прекращены", - добавил министр.
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