Лавров рассказал подробности о российской концепции по Персидскому заливу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива предусматривает ненападение стран друг на друга, заявил Лавров.
- Концепция также может включать договоренности о транспарентности в военной деятельности, ограничении военных действий и меры по укреплению доверия, отметил Лавров.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российская концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива предусматривает ненападение стран друг на друга, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Наша концепция (коллективной безопасности в зоне Персидского залива - ред.) как раз предусматривает, во-первых, ненападение... Но можно сделать и дополнительные шаги, включая договоренности о транспарентности в военной деятельности, об ограничении военных действий, подготовки к маневрам и так далее. И вообще меры по укреплению доверия", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.