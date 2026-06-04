Лавров рассказал подробности о российской концепции по Персидскому заливу

"Наша концепция (коллективной безопасности в зоне Персидского залива - ред.) как раз предусматривает, во-первых, ненападение... Но можно сделать и дополнительные шаги, включая договоренности о транспарентности в военной деятельности, об ограничении военных действий, подготовки к маневрам и так далее. И вообще меры по укреплению доверия", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic на ПМЭФ.