Лавров: на Западе доминирует нечестная линия по переговорам на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что среди западных стран доминирует нечестная линия по переговорам на Украине.
- По мнению Лаврова, Запад недоговороспособен и действует по принципу получения односторонних выгод.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Среди западных стран доминирует нечестная линия по переговорам на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Запад недоговороспособен и действует по принципу: я здесь пообещаю, потом потяну время, потом либо ишак умрет, либо как там в арабской пословице? Эта линия достаточно, я сказал бы, нечестная, нацеленная на то, чтобы односторонние выгоды получать, накапливать, снова требовать уступок. Эта линия, к сожалению, сейчас доминирует", - сказал Лавров в интервью телеканалу "RT Arabic".