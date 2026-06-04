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Лавров: на Западе доминирует нечестная линия по переговорам на Украине - РИА Новости, 04.06.2026
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18:09 04.06.2026 (обновлено: 18:23 04.06.2026)
Лавров: на Западе доминирует нечестная линия по переговорам на Украине

Лавов: среди западных стран доминирует нечестная линия по переговорам на Украине

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что среди западных стран доминирует нечестная линия по переговорам на Украине.
  • По мнению Лаврова, Запад недоговороспособен и действует по принципу получения односторонних выгод.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Среди западных стран доминирует нечестная линия по переговорам на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Запад недоговороспособен и действует по принципу: я здесь пообещаю, потом потяну время, потом либо ишак умрет, либо как там в арабской пословице? Эта линия достаточно, я сказал бы, нечестная, нацеленная на то, чтобы односторонние выгоды получать, накапливать, снова требовать уступок. Эта линия, к сожалению, сейчас доминирует", - сказал Лавров в интервью телеканалу "RT Arabic".
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