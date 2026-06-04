Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командующий латвийскими вооруженными силами Каспарс Пуданс утверждает, что российская атака на страны Европы может начаться в любое время.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Командующий латвийскими вооруженными силами Каспарс Пуданс утверждает в интервью Financial Times, что российская атака на страны Европы якобы может начаться в любое время.
"Мы живем, исходя из предположения, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером", — сказал он.
Пуданс назвал российские силы "большой угрозой", поскольку они "получили критическое преимущество" при проведении спецоперации на Украине.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.