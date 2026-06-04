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"Сегодня вечером". В Латвии сделали внезапное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 04.06.2026
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15:03 04.06.2026 (обновлено: 16:26 04.06.2026)
"Сегодня вечером". В Латвии сделали внезапное заявление о войне с Россией

Командующий ВС Латвии Пуданс: Россия может напасть на Европу уже сегодня вечером

© Sputnik | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Латвии
Военнослужащие Латвии - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командующий латвийскими вооруженными силами Каспарс Пуданс утверждает, что российская атака на страны Европы может начаться в любое время.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Командующий латвийскими вооруженными силами Каспарс Пуданс утверждает в интервью Financial Times, что российская атака на страны Европы якобы может начаться в любое время.
"Мы живем, исходя из предположения, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером", — сказал он.
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Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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