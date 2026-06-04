В Крыму опровергли фейк о введении ЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Массированная информационная атака на Крым сопровождается фейковыми указами якобы главы республики и муниципальных органов власти о "введении чрезвычайного положения и закрытии железной дороги", сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

"Параллельно с ударами по инфраструктуре и железнодорожной инфраструктуре Крыма враг начал информационную атаку. Вкидываются фейковые указы главы республики Крым и распоряжения глав муниципалитетов о том, что закрыта железная дорога, о введении чрезвычайного положения", - сказал Крючков.