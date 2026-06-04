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В Крыму опровергли фейк о введении ЧС - РИА Новости, 04.06.2026
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19:23 04.06.2026
В Крыму опровергли фейк о введении ЧС

Крючков сообщил, что информация о введении режима ЧС является фейком

© NASAВид на Крым из космоса
Вид на Крым из космоса - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© NASA
Вид на Крым из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Массированная информационная атака на Крым сопровождается фейковыми указами о введении чрезвычайного положения и закрытии железной дороги.
  • Информационная атака координируется с ударами беспилотников.
  • Советник главы республики Крючков призывает крымчан пользоваться только официальными источниками информации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Массированная информационная атака на Крым сопровождается фейковыми указами якобы главы республики и муниципальных органов власти о "введении чрезвычайного положения и закрытии железной дороги", сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Массированная информационная атака на Крым зафиксирована в четверг, сообщал ранее Крючков.
"Параллельно с ударами по инфраструктуре и железнодорожной инфраструктуре Крыма враг начал информационную атаку. Вкидываются фейковые указы главы республики Крым и распоряжения глав муниципалитетов о том, что закрыта железная дорога, о введении чрезвычайного положения", - сказал Крючков.
По его словам, противник координирует информационные вбросы с ударами беспилотников.
"Призываем крымчан пользоваться только официальными источниками информации, такими как страницы главы республики Крым (Сергея Аксенова - ред.) в соцсетях, портал главы республики Крым и официальными СМИ", - сказал Крючков.
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