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В Крыму запретили публиковать фото с бензовозами - РИА Новости, 04.06.2026
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17:20 04.06.2026
В Крыму запретили публиковать фото с бензовозами

В Крыму запретили публиковать фото и видео с бензовозами

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМашины в очереди на автозаправку в Симферополе
Машины в очереди на автозаправку в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Машины в очереди на автозаправку в Симферополе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму запретили публиковать фото и видео с бензовозами, а также информацию об их перемещениях.
  • Распространение таких данных будет считаться содействием диверсионной деятельности, что предусматривает уголовное наказание.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. В Крыму запретили публиковать фото и видео перемещения бензовозов, это будет расценено как содействие диверсионной деятельности, сообщает правительство республики.
Крыму запрещено снимать и выкладывать фото и видео бензовозов, а также публиковать информацию об их перемещениях. Это является содействием диверсионной деятельности, что предусматривает уголовную ответственность", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Тelegram-канале правительства.
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В правительстве подчеркнули, что такого рода сведения ни в коем случае нельзя выкладывать в интернет, отправлять родным и друзьям, а также в закрытые чаты.
"Эта информация может быть использована врагом против безопасности России. Ради собственной безопасности лучше вовсе не делать фотографии и видео топливных конвоев", - предупредили в правительстве.
Там также напомнили, что возраст привлечения к уголовной ответственности наступает с 14 лет.
"Объясните детям, что нельзя снимать, выкладывать и отправлять "кружочки", фото и видео передвижения бензовозов, а также военной техники", - призвали в правительстве.
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