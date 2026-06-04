В Крыму запретили публиковать фото с бензовозами

Машины в очереди на автозаправку в Симферополе

Машины в очереди на автозаправку в Симферополе

Краткий пересказ от РИА ИИ В Крыму запретили публиковать фото и видео с бензовозами, а также информацию об их перемещениях.

Распространение таких данных будет считаться содействием диверсионной деятельности, что предусматривает уголовное наказание.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. В Крыму запретили публиковать фото и видео перемещения бензовозов, это будет расценено как содействие диверсионной деятельности, сообщает правительство республики.

"В Крыму запрещено снимать и выкладывать фото и видео бензовозов, а также публиковать информацию об их перемещениях. Это является содействием диверсионной деятельности, что предусматривает уголовную ответственность", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Тelegram-канале правительства.

В правительстве подчеркнули, что такого рода сведения ни в коем случае нельзя выкладывать в интернет, отправлять родным и друзьям, а также в закрытые чаты.

"Эта информация может быть использована врагом против безопасности России . Ради собственной безопасности лучше вовсе не делать фотографии и видео топливных конвоев", - предупредили в правительстве.

Там также напомнили, что возраст привлечения к уголовной ответственности наступает с 14 лет.