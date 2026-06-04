В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на поезд в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ Один человек погиб, еще трое ранены в результате атаки БПЛА на пригородный поезд, следовавший в Керчь.

Михаил Шеремет назвал атаку на поезд проявлением террористической сущности киевского режима.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, говоря об украинской атаке на следовавший в Керчь пригородный поезд, отметил террористическую сущность киевского режима.

В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что один человек погиб, еще трое ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший в Керчь.

"На лицо террористическая сущность киевского режима. Уверен, что удар по поезду с мирными гражданами был целенаправленным и спланированным", - сказал Шеремет РИА Новости.

По его мнению, режим Зеленского действует исключительно по согласованию с западными кураторами.