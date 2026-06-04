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В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на поезд в Крыму - РИА Новости, 04.06.2026
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10:38 04.06.2026
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на поезд в Крыму

Шеремет об атаке ВСУ на поезд в Крыму: на лицо террористическая сущность Киева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума России
Госдума России - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один человек погиб, еще трое ранены в результате атаки БПЛА на пригородный поезд, следовавший в Керчь.
  • Михаил Шеремет назвал атаку на поезд проявлением террористической сущности киевского режима.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, говоря об украинской атаке на следовавший в Керчь пригородный поезд, отметил террористическую сущность киевского режима.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что один человек погиб, еще трое ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший в Керчь.
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"На лицо террористическая сущность киевского режима. Уверен, что удар по поезду с мирными гражданами был целенаправленным и спланированным", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, режим Зеленского действует исключительно по согласованию с западными кураторами.
"Зеленский и его преступная клика - это террористы, с которыми нужно соответственно поступать", - считает Шеремет.
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Михаил ШереметГосдума РФ
 
 
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