На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение по Крымскому мосту возобновили.
- Ограничение продлилось более семи часов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось более семи часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли ночью в 2.37 мск. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Мост пробыл перекрытым более семи часов.