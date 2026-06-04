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Врио губернатора Брянской области заявил о готовности участвовать в выборах - РИА Новости, 04.06.2026
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11:23 04.06.2026 (обновлено: 13:45 04.06.2026)
Врио губернатора Брянской области заявил о готовности участвовать в выборах

Ковальчук заявил о готовности участвовать в выборах главы Брянской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук на ПМЭФ-2026
Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил о готовности участвовать в выборах главы региона.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил о готовности участвовать в выборах главы региона.
"Безусловно, готов… Безусловно, задача на выборах – показать результат, оправдать доверие Владимира Владимировича (Путина - ред.), президента Российской Федерации, и, разумеется, жителей Брянской области", - ответил Ковальчук на вопрос агентства о том, готов или он участвовать в сентябрьских выборах губернатора.
Президент России 13 мая назначил Ковальчука врио губернатора Брянской области.
Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Имеет три высших образования. Занимал пост вице-губернатора Челябинской области, а также руководил одним из самых крупных муниципалитетов на Южном Урале - Миасским городским округом. С 2024 года был председателем правительства Луганской Народной Республики. Выпускник шестого потока "школы губернаторов".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Егор Ковальчук - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Выпускник "школы губернаторов" Ковальчук стал врио главы Брянской области
13 мая, 19:31
 
Брянская областьЕгор КовальчукРоссия
 
 
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