Врио губернатора Брянской области заявил о готовности участвовать в выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил о готовности участвовать в выборах главы региона.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил о готовности участвовать в выборах главы региона.
"Безусловно, готов… Безусловно, задача на выборах – показать результат, оправдать доверие Владимира Владимировича (Путина - ред.), президента Российской Федерации, и, разумеется, жителей Брянской области", - ответил Ковальчук на вопрос агентства о том, готов или он участвовать в сентябрьских выборах губернатора.
Президент России 13 мая назначил Ковальчука врио губернатора Брянской области.
Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Имеет три высших образования. Занимал пост вице-губернатора Челябинской области, а также руководил одним из самых крупных муниципалитетов на Южном Урале - Миасским городским округом. С 2024 года был председателем правительства Луганской Народной Республики. Выпускник шестого потока "школы губернаторов".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.