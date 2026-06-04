Животноводческий комплекс на 6 тыс коров построят в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и президент компании-производителя молока "ЭкоНива" подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о строительстве в регионе животноводческого комплекса на 6 тысяч голов дойного стада, сообщает правительство края.

"На полях Петербургского экономического форума губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и президент крупнейшей в России и Европе компании-производителя молока "ЭкоНива" Штефан Дюрр подписали соглашение о реализации стратегически важного инвестиционного проекта. В регионе планируется построить масштабный животноводческий комплекс, насчитывающий 6 тысяч голов дойного стада", – говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что создание крупного комплекса позволит увеличить производство молока втрое, разнообразить ассортимент, а также создать рабочие места.

"Сегодня обеспеченность Хабаровского края молоком менее 10%. Молоко и молочную продукцию в основном производят небольшие сельхозпредприятия и фермерские хозяйства. Краевые власти всесторонне поддерживают наших аграриев, в том числе в вопросах производства молока, обновления стада, технической модернизации, кадрового обеспечения", – приводятся в сообщении слова Демешина.