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Животноводческий комплекс на 6 тыс коров построят в Хабаровском крае - РИА Новости, 04.06.2026
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
10:35 04.06.2026
Животноводческий комплекс на 6 тыс коров построят в Хабаровском крае

Демешин: животноводческий комплекс на 6 тыс коров построят в Хабаровском крае

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДмитрий Демешин на ПМЭФ-2026
Дмитрий Демешин на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Дмитрий Демешин на ПМЭФ-2026
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ХАБАРОВСК, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и президент компании-производителя молока "ЭкоНива" подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о строительстве в регионе животноводческого комплекса на 6 тысяч голов дойного стада, сообщает правительство края.
"На полях Петербургского экономического форума губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и президент крупнейшей в России и Европе компании-производителя молока "ЭкоНива" Штефан Дюрр подписали соглашение о реализации стратегически важного инвестиционного проекта. В регионе планируется построить масштабный животноводческий комплекс, насчитывающий 6 тысяч голов дойного стада", – говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что создание крупного комплекса позволит увеличить производство молока втрое, разнообразить ассортимент, а также создать рабочие места.
"Сегодня обеспеченность Хабаровского края молоком менее 10%. Молоко и молочную продукцию в основном производят небольшие сельхозпредприятия и фермерские хозяйства. Краевые власти всесторонне поддерживают наших аграриев, в том числе в вопросах производства молока, обновления стада, технической модернизации, кадрового обеспечения", – приводятся в сообщении слова Демешина.
Под строительство животноводческого комплекса рассматриваются площадки в Бикинском округе и Вяземском районе, уточнили в правительстве края.
 
Хабаровский крайДмитрий ДемешинПМЭФ
 
 
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