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Кобзев: на ПМЭФ Иркутская область планирует подписать более 20 соглашений - РИА Новости, 04.06.2026
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
14:41 04.06.2026
Кобзев: на ПМЭФ Иркутская область планирует подписать более 20 соглашений

Игорь Кобзев: на ПМЭФ Иркутская область планирует подписать более 20 соглашений

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Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Игорь Кобзев. Архивное фото
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ИРКУТСК, 4 июн - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме Иркутская область планирует подписать более 20 соглашений, включая инвестиционные, в настоящее время в регионе реализуется 165 средних и крупных инвестпроектов с общим объемом вложений свыше 3 триллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.
Иркутская область представляет инвестиционный и экономический потенциал в рамках единой экспозиции регионов Сибирского федерального округа "Большая Сибирь", которая открылась 4 июня, на XXIX Петербургском международном экономическом форуме. Участие в открытии стенда принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Старт работе объединенного стенда дал полномочной представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Приветствуя гостей "Большой Сибири", полпред отметил, что основные усилия в течение года были сосредоточены на достижении целей, обозначенных главой государства. По словам Серышева, за год многое было сделано, чтобы повысить качество жизни сибиряков, сделать регионы округа привлекательными и комфортными для людей. Для этого сообща решались задачи развития социальной сферы, инфраструктуры, промышленности, науки и технологий.
Полпред отдельно остановился на достижениях в сфере науки, сельского хозяйства, спорта, подчеркнув, что во всех регионах округа большое внимание уделяется участникам и ветеранам специальной военной операции - ведется работа по восстановлению их здоровья, предоставляются возможности для трудоустройства. Уже более 300 участников спецоперации и членов их семей прошли профессиональное обучение и переподготовку, в том числе по крайне востребованным специальностям – педагог, медицинский работник, оператор БПЛА. Почти 35 тысяч детей бойцов СВО этим летом смогут отдохнуть в детских лагерях.
"Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что Иркутская область год за годом подтверждает свой экономический и инвестиционный потенциал реальными проектами. Глава региона сообщил, что сегодня в Приангарье реализуется 165 средних и крупных инвестпроектов с общим объемом вложений свыше 3 триллионов рублей, что даст 40 тысяч рабочих мест. На форуме планируется подписать более 20 соглашений, в том числе инвестиционных", - говорится в сообщении.
Глава Приангарья отметил, что по итогам 2025 года валовый региональный продукт составил около 3 триллионов рублей, заняв второе место в СФО. Инвестиции в основной капитал – 939 миллиардов рублей.
 
Иркутская областьИгорь КобзевПМЭФ
 
 
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