Что читать этим летом: топ новинок фестиваля "Красная площадь"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Светлана Вовк. В самом центре столицы открылся ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь". Как всегда, в программе — встречи с известными писателями, лекции, дискуссии, мастер-классы, концерты и спектакли. А самое главное — яркие новинки, которые приготовили издательства. На какие книги стоит обратить внимание — в материале РИА Новости.

Евгений Водолазкин, "Последнее дело майора Чистова"

© Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука" Обложка книги "Последнее дело майора Чистова" Евгения Водолазкина © Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука" Обложка книги "Последнее дело майора Чистова" Евгения Водолазкина

Детектив от мастера современной прозы.

Убивают ученого, исследующего искусственный интеллект в современном Петербурге. Расследование ведет майор Чистов — тучный и на первый взгляд совсем не героический. Тем не менее именно он задается вопросом, который всех ставит в тупик: почему после преступления ищут тело, но никогда не ищут душу? Его помощник — лейтенант, выпускник литературной студии пытается превратить уголовное дело в роман. Как всегда у Водолазкина, жанр размыт — детективная интрига не самоцель, а ловушка. Читатель ждет расследования убийства, а получает разговор о главном — куда после остановки сердца уходят любовь, страх и радость. Парадоксальное, ироничное и очень глубокое произведение.

Евгений Водолазкин — прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, автор романов-бестселлеров "Брисбен", "Авиатор", "Лавр", "Оправдание острова", "Соловьев и Ларионов".

Сборник рассказов "Дачники"

© Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука" Обложка книги "Дачники" © Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука" Обложка книги "Дачники"

Дача как потерянный рай, место первой любви, летних романов, семейных тайн и комаров. Здесь пахнет смородиной, скрипят рассохшиеся доски и с головой накрывают воспоминания. В сборнике "Редакции Елены Шубиной" — рассказы известных современных прозаиков, от Леонида Юзефовича до Аси Володиной. Идеальное чтение для шезлонга, электрички и для тех, кто знает, что лучшая жизнь — там, где есть веранда, гамак, стрекот косилки.

Ирина Лейк, "Двойная тень"

© Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука" Обложка книги "Двойная тень" Ирины Лейк © Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука" Обложка книги "Двойная тень" Ирины Лейк

Психологический триллер с динамичным сюжетом, запутанной историей, множеством загадок и неожиданными поворотами.

Героиню с детства преследует мрачная тень — она не дает дышать, быть счастливой и всегда оказывается сильнее. Но за страшной тенью окажется тот, кто постоянно держал за руку, не давая упасть.

Ирина Лейк — автор романов "История Аптекаря, райских птиц и бронзовой головы слона", "День между пятницей и воскресеньем" и множества книг для детей.

Роман Шмараков, "Плавание Тевсьера"

© Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука" Обложка книги "Плавание Тевсьера" Романа Шмаракова © Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука" Обложка книги "Плавание Тевсьера" Романа Шмаракова

Автора называют российским Умберто Эко. Его новый интеллектуальный бестселлер — это остроумное переосмысление "Романа о Трое" Бенуа де Сент-Мора, написанного в XII веке.

Троянская война окончена. Тевсьер, брат Аякса, возвращается домой, но отец изгоняет его за то, что он не отомстил за погибшего брата. Пустившись в плавание, Тевсьер попадает в шторм и его выбрасывает на спину гигантского кита, где стоят целые города, живут рыцари и прекрасные дамы. Пророчества гласят, что выбраться отсюда невозможно. И местная знать не хочет отпускать Тевсьера — он развлекает их захватывающими историями о Троянской войне.

Роман Шмараков — писатель, поэт, переводчик, доктор филологических наук, автор первого полного перевода на русский язык произведений античного поэта Клавдиана. Также известен работами в жанре фантастики.

Соня Рико, "Ведьма, потерявшая волшебную силу"

© Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука" Обложка книги "Ведьма, потерявшая волшебную силу" Сони Рико © Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука" Обложка книги "Ведьма, потерявшая волшебную силу" Сони Рико

Хилинг-роман для взрослых. Исцеляющая и вдохновляющая притча о самопознании и принятии себя.

Рыжеволосая ведьма Соль (Солнце) с детства мечтает победить на музыкальном конкурсе "Волшебные голоса". Помочь ей должна любимая метла Друида, без которой героиня не может колдовать, ведь Соль давно не пользуется собственной магией. Но во время выступления метлу похищают. Чтобы вернуть волшебную силу, ведьма отправляется в путешествие. Ей предстоит отыскать путь к своему истинному "я", избавиться от груза прошлого, подружиться с внутренним критиком и научиться чистой и бескорыстной любви.

Соня Рико — известная в Европе испанская писательница, журналистка, коуч по саморазвитию, инструктор по йоге, автор международного бестселлера "Вина, спасибо, но прощай".

Эдуард Овечкин, "Акулы из стали. Соль, сталь и румб до норда"

© Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука" Обложка книги "Акулы из стали. Соль, сталь и румб до норда" Эдуарда Овечкина © Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука" Обложка книги "Акулы из стали. Соль, сталь и румб до норда" Эдуарда Овечкина

Военно-морская и документальная проза. Переиздание популярного сборника "Норд, норд и немного вест". Честные и захватывающие рассказы о службе российских подводников: море, суровый быт и настоящая мужская дружба. Истории о людях, месяцами живущих под водой, принимающих сложные решения и ежедневно рискующих. В повествовании есть и веселые морские байки, и лиричные эпизоды.

Эдуард Овечкин — писатель-маринист, более двадцати лет служивший на Северном флоте, в том числе на крупнейшей в мире атомной подводной лодке проекта "Акула".

Юрий Поляков, "Дедушка влюбился"

© Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука" Обложка книги "Дедушка влюбился" Юрия Полякова © Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука" Обложка книги "Дедушка влюбился" Юрия Полякова

В центре сюжета — сложная семейная жизнь уже не молодого телеведущего АРТ-канала Всеволода Ригина. Он внезапно по уши влюбляется. Параллельно с этой линией — детективные поиски трех мистических артефактов: золотого наперстка Пушкина, пуговицы с кителя генералиссимуса Сталина и урны супрематиста Малевича.

Юрий Поляков — один из самых читаемых писателей России, публицист, драматург, сценарист.

Анастасия Осян, "Маршруты. 203 идеи для отдыха в России"

© Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука" Обложка книги "Маршруты. 203 идеи для отдыха в России" Анастасии Осян © Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука" Обложка книги "Маршруты. 203 идеи для отдыха в России" Анастасии Осян

Автор путеводителя и фотографы полтора года колесили по стране, объездив 21 регион. В книге собраны разнообразные идеи для путешествий: от горных походов и серфинга до прогулок по набережным и ужинов в ресторанах. Без рекламы, только честные рассказы. В последней главе — практические советы по планированию и экономии.

Анастасия Осян — российская журналистка и путешественница.

Лев Симкин, "Ключ от "Покровских ворот"

© Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука" Обложка книги "Ключ от "Покровских ворот" Льва Симкина © Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука" Обложка книги "Ключ от "Покровских ворот" Льва Симкина. Архивное фото

Взгляд на эпоху через призму фильма "Покровские ворота". Картина о 1956-1957 годах стала частью культурного кода XXI века: ее цитируют, по ней создают мемы и стикеры. Для многих это не просто лирическая комедия, а энциклопедия московской жизни середины прошлого века.

Автор объясняет неочевидное современному зрителю: приметы времени, исторический контекст, типажи, прототипы героев и историю.

Лев Симкин — доктор юридических наук, профессор, автор многих документальных книг, в том числе "Собибор/Послесловие", "Как живые. Образы "Площади революции" знакомые и забытые", "Великий обман. Чужестранцы в стране большевиков", "Солдаты возмездия. Охота на нацистских палачей".

Тоби Уолш, "Искусственный интеллект: краткая история будущего"

© Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука" Обложка книги "Искусственный интеллект: краткая история будущего" Тоби Уолша © Фото предоставлено издательством "АСТ-Азбука" Обложка книги "Искусственный интеллект: краткая история будущего" Тоби Уолша

История о вечных попытках человека понять и воспроизвести природу собственного разума. Автор доказывает, что современный ИИ — это результат слияния данных, чипов и алгоритмов, подсмотренных у природы. Рассказывает и о первых программах, и о современных нейросетях, пишущих сонеты в стиле Шекспира, управляющих беспилотниками и диагностирующих болезни.

Тоби Уолш — эксперт по компьютерным технологиям, специалист по теоретической физике и математике, популяризатор науки. После Кембриджского университета защитил докторскую диссертацию по ИИ в Эдинбургском университете.

"Синдром отложенной жизни", Вероника Павлова

© Фото предоставлено издательством "МИФ" Обложка книги "Синдром отложенной жизни" Вероники Павловой © Фото предоставлено издательством "МИФ" Обложка книги "Синдром отложенной жизни" Вероники Павловой

Бывает, что мы откладываем не дела, а саму жизнь — до лучших времен. Мы часто живем в режиме ожидания: "начну после отпуска", "когда станет легче", "когда появится время". Но это "потом" может растянуться на годы. Психолог Вероника Павлова объясняет, как выбраться из этого замкнутого круга.



Автор показывает, что синдром отложенной жизни — это не лень, а способ мышления, при котором важные решения и действия заменяются ожиданием идеального момента. Книга помогает лучше понять свои ценности и двигаться к желаемым изменениям без резких рывков и давления на себя.

"Искусство быть читателем", Ян Чжипин

© Фото предоставлено издательством "МИФ" Обложка книги "Искусство быть читателем" Яна Чжипина © Фото предоставлено издательством "МИФ" Обложка книги "Искусство быть читателем" Яна Чжипина

Книга посвящена искусству чтения. Автор дает пошаговую технологию, которая превращает пассивное поглощение текстов в осмысленный диалог с писателями.

Четыре универсальные системы чтения позволяют менять стратегию под любую задачу: от освоения сложной научной монографии, глубокого анализа романа до быстрого "выжимания" сути из десятков произведений по одной теме. Все это поможет извлечь из книг максимум пользы и удовольствия. Бонус — обширный список важнейших произведений мировой литературы.

"Старообрядцы Урала", Елена Данилко

© Фото предоставлено издательством "МИФ" Обложка кнги "Старообрядцы Урала" Елены Данилко © Фото предоставлено издательством "МИФ" Обложка кнги "Старообрядцы Урала" Елены Данилко