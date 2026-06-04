Эксперт прокомментировал открытие ядерного завода в КНДР

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил новый завод по производству ядерных материалов.

Профессор Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин считает, что демонстрация завода призвана показать США: денуклеаризация не может быть предметом переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном.

По мнению эксперта, публикация информации о новом объекте преследует цель подтвердить курс Пхеньяна на политику двух "враждебных государств" и подчеркнуть наращивание ядерного потенциала КНДР.

СЕУЛ, 4 июн — РИА Новости. Демонстрация нового завода по производству ядерных материалов в КНДР призвана показать США, что денуклеаризация не может быть предметом переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном, считает профессор Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в среду посетил новый завод по производству ядерных материалов и ознакомился с ходом их выпуска, руководил деятельностью предприятия.

Как отметил эксперт в беседе с РИА Новости, что это происходит на фоне переговоров между Ираном и США, где ключевым спорным вопросом является судьба высокообогащённого урана Ирана.

"КНДР стремится, наоборот, показать расширение подобных объектов и увеличение возможностей по производству ядерных материалов, тем самым ясно давая понять, что проблема денуклеаризации не является предметом переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном", - заявил Ян Му Чжин РИА Новости.

По его словам, Пхеньян стремится подчеркнуть, что уже является фактическим государством, обладающим ядерным оружием.

Эксперт добавил, что показанный объект, вероятно, расположен в Енбене. По его мнению, демонстрация нового предприятия в этом районе должна послать сигнал о продолжающемся наращивании ядерного потенциала КНДР

Ян Му Чжин также считает, что публикация информации о новом объекте преследует цель подтвердить курс Пхеньяна на политику "двух враждебных государств".