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Эксперт прокомментировал открытие ядерного завода в КНДР - РИА Новости, 04.06.2026
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10:25 04.06.2026 (обновлено: 10:54 04.06.2026)
Эксперт прокомментировал открытие ядерного завода в КНДР

РИА Новости: для КНДР денуклеаризация не является предметом переговоров

© Фото : KCNAЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : KCNA
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил новый завод по производству ядерных материалов.
  • Профессор Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин считает, что демонстрация завода призвана показать США: денуклеаризация не может быть предметом переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном.
  • По мнению эксперта, публикация информации о новом объекте преследует цель подтвердить курс Пхеньяна на политику двух "враждебных государств" и подчеркнуть наращивание ядерного потенциала КНДР.
СЕУЛ, 4 июн — РИА Новости. Демонстрация нового завода по производству ядерных материалов в КНДР призвана показать США, что денуклеаризация не может быть предметом переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном, считает профессор Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в среду посетил новый завод по производству ядерных материалов и ознакомился с ходом их выпуска, руководил деятельностью предприятия.
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Как отметил эксперт в беседе с РИА Новости, что это происходит на фоне переговоров между Ираном и США, где ключевым спорным вопросом является судьба высокообогащённого урана Ирана.
"КНДР стремится, наоборот, показать расширение подобных объектов и увеличение возможностей по производству ядерных материалов, тем самым ясно давая понять, что проблема денуклеаризации не является предметом переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном", - заявил Ян Му Чжин РИА Новости.
По его словам, Пхеньян стремится подчеркнуть, что уже является фактическим государством, обладающим ядерным оружием.
Эксперт добавил, что показанный объект, вероятно, расположен в Енбене. По его мнению, демонстрация нового предприятия в этом районе должна послать сигнал о продолжающемся наращивании ядерного потенциала КНДР.
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Ян Му Чжин также считает, что публикация информации о новом объекте преследует цель подтвердить курс Пхеньяна на политику "двух враждебных государств".
Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что был уточнен план укрепления ядерных сил страны в геометрической прогрессии, передало ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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