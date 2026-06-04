Китай планирует перевезти по Севморпути 20 миллионов тонн грузов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Китай планирует в 2030 году перевезти транзитом по Северному морскому пути 20 миллионов тонн грузов, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков.