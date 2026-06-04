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Китай планирует перевезти по Севморпути 20 миллионов тонн грузов - РИА Новости, 04.06.2026
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19:08 04.06.2026
Китай планирует перевезти по Севморпути 20 миллионов тонн грузов

Чекунков: КНР планирует в 2030 году перевезти 20 млн тонн грузов по Севморпути

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай планирует в 2030 году перевезти транзитом по Северному морскому пути 20 миллионов тонн грузов.
  • В прошлом году был установлен рекорд в 3,2 миллиона тонн транзита, а всего грузопоток составил 37 миллионов тонн.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Китай планирует в 2030 году перевезти транзитом по Северному морскому пути 20 миллионов тонн грузов, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков.
"Китай нацелился на 20 миллионов тонн транзитного грузопотока в 2030 году. 2030 год - это уже завтра. И 20 миллионов тонн это очень много, учитывая, что за прошлый год был рекорд 3,2 миллиона тонн транзита, а всего грузопоток 37 миллионов тонн. То есть если еще плюс 20, это очень и очень серьезная амбиция всего лишь одной страны", - сказал Чекунков.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ЭкономикаКитайДальний ВостокАрктикаАлексей Чекунков
 
 
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