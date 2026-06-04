Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
- В Киеве и большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ICTV.
"В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Факты ICTV".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Киеве и большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.