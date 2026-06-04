В Курской области разминировали более 168 тысяч гектаров приграничья

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Более 168 тысяч гектаров приграничных территорий разминировано в Курской области, в общей сложности очищены 92 населенных пункта, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Курской области Александр Хинштейн.