В Курской области разминировали более 168 тысяч гектаров приграничья

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Курской области разминировано более 168 тысяч гектаров приграничных территорий.
- Очищены 92 населенных пункта, более 880 километров дорог, свыше 18 тысяч зданий и сооружений.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Более 168 тысяч гектаров приграничных территорий разминировано в Курской области, в общей сложности очищены 92 населенных пункта, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"На сегодняшний день разминировано более 168 тысяч гектаров территорий, более 880 километров дорог, свыше 18 тысяч зданий и сооружений. Уничтожено без малого 3 миллиона взрывоопасных предметов. В общей сложности 92 населенных пункта очищены", - сказал Хинштейн.
Подразделения ВСУ в августе 2024 года предприняли попытку захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Петербургский международный экономический форум в 2026 году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.