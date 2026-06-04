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В Курской области разминировали более 168 тысяч гектаров приграничья - РИА Новости, 04.06.2026
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08:12 04.06.2026
В Курской области разминировали более 168 тысяч гектаров приграничья

Хинштейн: в Курской области разминировали более 168 тысяч гектаров приграничья

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкРобототехнический комплекс "Курьер" в зоне СВО
Робототехнический комплекс Курьер в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Робототехнический комплекс "Курьер" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Курской области разминировано более 168 тысяч гектаров приграничных территорий.
  • Очищены 92 населенных пункта, более 880 километров дорог, свыше 18 тысяч зданий и сооружений.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Более 168 тысяч гектаров приграничных территорий разминировано в Курской области, в общей сложности очищены 92 населенных пункта, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"На сегодняшний день разминировано более 168 тысяч гектаров территорий, более 880 километров дорог, свыше 18 тысяч зданий и сооружений. Уничтожено без малого 3 миллиона взрывоопасных предметов. В общей сложности 92 населенных пункта очищены", - сказал Хинштейн.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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