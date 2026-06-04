Врач рассказала, в каких регионах России распространен хантавирус

НОВОСИБИРСК, 4 июн — РИА Новости. Хантавирус распространен в приволжских регионах России, там это заболевание эндемичное, и с ним научились хорошо бороться, сообщила РИА Новости врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.

"Зная это, даже по клинической картине врачи в этих регионах уже своевременно выставляют диагноз, лабораторно его подтверждают. Начинается противовирусная и посиндромная терапия, и в большинстве своем все заканчивается выздоровлением", — сообщила Минакова.