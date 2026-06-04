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В Истре иномарка въехала в здание магазина - РИА Новости, 04.06.2026
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16:27 04.06.2026 (обновлено: 16:42 04.06.2026)
В Истре иномарка въехала в здание магазина

В Истре водитель иномарки не справился с управлением и въехал в здание магазина

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramВодитель автомобиля не справился с управлением и въехал в здание магазина в Истре
Водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в здание магазина в Истре - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
Водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в здание магазина в Истре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городском округе Истра водитель автомобиля Renault не справился с управлением и въехал в здание магазина.
  • В результате ДТП пострадал один из покупателей, он госпитализирован.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Водитель Renault не справился с управлением и въехал в здание магазина в городском округе Истра, пострадал один из покупателей, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"Сегодня примерно в 13.52 на улице Московской произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки "Рено", не справился с управлением и въехал в здание магазина", - говорится в сообщении.
В результате ДТП в Истре пострадал один из покупателей, он госпитализирован.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Истринская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверки проводимой по данному факту.
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