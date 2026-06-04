В Истре иномарка въехала в здание магазина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городском округе Истра водитель автомобиля Renault не справился с управлением и въехал в здание магазина.
- В результате ДТП пострадал один из покупателей, он госпитализирован.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Водитель Renault не справился с управлением и въехал в здание магазина в городском округе Истра, пострадал один из покупателей, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"Сегодня примерно в 13.52 на улице Московской произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки "Рено", не справился с управлением и въехал в здание магазина", - говорится в сообщении.
В результате ДТП в Истре пострадал один из покупателей, он госпитализирован.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Истринская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверки проводимой по данному факту.