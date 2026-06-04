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Иран планирует взимать плату за услуги при проходе через Ормузский пролив - РИА Новости, 04.06.2026
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16:49 04.06.2026
Иран планирует взимать плату за услуги при проходе через Ормузский пролив

МИД Ирана: плата будет взиматься за услуги при проходе пролива, а не сам транзит

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе
Танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
Танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тегеран планирует взимать плату за предоставляемые совместно с Оманом услуги при проходе судов через Ормузский пролив, а не за сам транзит.
  • Власти США требуют от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии.
ТЕГЕРАН, 4 июн - РИА Новости. Тегеран планирует взимать плату с судов за предоставляемые услуги при проходе через Ормузский пролив, а не сам транзит, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Власти США заявляли, что требуют от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии.
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Рубио прокомментировал взимание Ираном платы за проход через Ормуз
22 мая, 13:24
"Исламская Республика Иран не стремится брать плату за проход или право транзита, но мы хотим взимать плату за предоставляемые совместно с Оманом услуги. В этот перечень входят навигационные и спасательные услуги, а также услуги в сфере безопасности и охраны, и услуги по очистке окружающей среды, если она фактически будет загрязнена", - заявил Гариб-Абади в интервью иранскому новостному агентству Mehr.
Дипломат подчеркнул, что это не противоречит международному праву.
Как отмечал 25 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, называть плату Ирану за судоходство в Ормузском проливе пошлинами неправильно. По его словам, это не пошлины, а плата за предоставление услуг и поддержание "экологической обстановки" в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах.
В этой связи он заявлял, что Иран продолжает работу с Оманом над механизмом судоходства в Ормузском проливе.
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В миреИранОрмузский проливТегеран (город)Казем Гариб-АбадиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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