Иран планирует взимать плату за услуги при проходе через Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тегеран планирует взимать плату за предоставляемые совместно с Оманом услуги при проходе судов через Ормузский пролив, а не за сам транзит.
- Власти США требуют от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии.
ТЕГЕРАН, 4 июн - РИА Новости. Тегеран планирует взимать плату с судов за предоставляемые услуги при проходе через Ормузский пролив, а не сам транзит, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Власти США заявляли, что требуют от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии.
"Исламская Республика Иран не стремится брать плату за проход или право транзита, но мы хотим взимать плату за предоставляемые совместно с Оманом услуги. В этот перечень входят навигационные и спасательные услуги, а также услуги в сфере безопасности и охраны, и услуги по очистке окружающей среды, если она фактически будет загрязнена", - заявил Гариб-Абади в интервью иранскому новостному агентству Mehr.
Дипломат подчеркнул, что это не противоречит международному праву.
Как отмечал 25 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, называть плату Ирану за судоходство в Ормузском проливе пошлинами неправильно. По его словам, это не пошлины, а плата за предоставление услуг и поддержание "экологической обстановки" в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах.
В этой связи он заявлял, что Иран продолжает работу с Оманом над механизмом судоходства в Ормузском проливе.