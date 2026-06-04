Иран планирует взимать плату за услуги при проходе через Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ Тегеран планирует взимать плату за предоставляемые совместно с Оманом услуги при проходе судов через Ормузский пролив, а не за сам транзит.

Власти США требуют от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии.

ТЕГЕРАН, 4 июн - РИА Новости. Тегеран планирует взимать плату с судов за предоставляемые услуги при проходе через Ормузский пролив, а не сам транзит, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади.

США и Вашингтон и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив . Власти США заявляли, что требуют от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии.

"Исламская Республика Иран не стремится брать плату за проход или право транзита, но мы хотим взимать плату за предоставляемые совместно с Оманом услуги. В этот перечень входят навигационные и спасательные услуги, а также услуги в сфере безопасности и охраны, и услуги по очистке окружающей среды, если она фактически будет загрязнена", - заявил Гариб-Абади в интервью иранскому новостному агентству Mehr

Дипломат подчеркнул, что это не противоречит международному праву.

Как отмечал 25 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, называть плату Ирану за судоходство в Ормузском проливе пошлинами неправильно. По его словам, это не пошлины, а плата за предоставление услуг и поддержание "экологической обстановки" в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах