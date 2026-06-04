Тегеран добивается снятия санкций со стороны США, заявили в МИД Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Тегеран добивается снятия всех первичных и вторичных санкций со стороны Вашингтона.

Иран в диалоге с США настаивает на компенсации ущерба, причиненного стране агрессией США и Израиля.

Продолжается работа над возможным меморандумом о прекращении конфликта.

ТЕГЕРАН, 4 июн - РИА Новости. Тегеран добивается снятия всех санкций со стороны Вашингтона - как первичных, так и вторичных, затрагивающих сотрудничество других стран с Тегераном, сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

Дипломат в интервью агентству Mehr отметил, что для Ирана в диалоге с США важны такие вопросы, как компенсация ущерба, причиненного стране агрессией США и Израиля , этот вопрос должен быть упомянут в тексте возможного соглашения., а также вопросы снятия первичных и вторичных санкций против Ирана.

"Что касается всех односторонних санкций, то они - как первичные, так и вторичные, или же экстерриториальные - должны быть прекращены", - сказал он.

Он напомнил, что Тегеран продолжает работу над возможным меморандумом с Вашингтоном о прекращении конфликта.

"Не могу назвать время. Как только мы будем уверены, тогда работу над этим меморандумом можно будет считать завершенной. Сколько дней на это уйдет, определить я не могу. Мы финализируем текст, который сможет обеспечить наши интересы", - сказал Гариб-Абади

По его словам, одним из вопросов, в котором Тегеран намерен добиться обеспечения своих прав, является ядерная тематика, однако этот вопрос, как ранее отмечали власти Ирана, сейчас не обсуждается с США, но стороны перейдут к нему, как только соглашение о завершении конфликта будет подписано.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует.