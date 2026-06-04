Мантуров оценил перспективы производства Ил-114-300 в Индии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мантуров заявил, что конкретного решения по началу производства пассажирского самолета Ил-114-300 в Индии пока нет.
- Исполнительный директор АО "Ил" Даниил Бренерман подтвердил, что Индия ведет с компанией переговоры о покупке и локализации Ил-114-300.
- В конце января Россия представила Ил-114-300 на международном авиасалоне Wings India, где ОАК заключила предварительное соглашение с индийской компанией Flamingo Aerospace о поставке шести таких самолетов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Конкретного решения по началу производства пассажирского самолета Ил-114-300 в Индии пока нет, заявил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ-2026.
"Вы знаете, были разговоры, это правда. Говорить, что мы уже нашли там конкретное решение по началу производства, пока не стоит. Требуется время, чтобы машина начала летать на коммерческих рейсах", - ответил Мантуров в четверг на вопрос об интересе Индии к российскому самолету Ил-114-300.
В апреле замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков говорил, что первые три самолета Ил-114-300 планируется передать заказчику до конца текущего года.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.