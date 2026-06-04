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Мантуров оценил перспективы производства Ил-114-300 в Индии - РИА Новости, 04.06.2026
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15:48 04.06.2026
Мантуров оценил перспективы производства Ил-114-300 в Индии

Мантуров: конкретного решения по производству Ил-114-300 в Индии пока нет

© РИА Новости / Нина Паршина | Перейти в медиабанкНовый российский самолет Ил-114-300 в Санкт-Петербурге
Новый российский самолет Ил-114-300 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Нина Паршина
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Новый российский самолет Ил-114-300 в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мантуров заявил, что конкретного решения по началу производства пассажирского самолета Ил-114-300 в Индии пока нет.
  • Исполнительный директор АО "Ил" Даниил Бренерман подтвердил, что Индия ведет с компанией переговоры о покупке и локализации Ил-114-300.
  • В конце января Россия представила Ил-114-300 на международном авиасалоне Wings India, где ОАК заключила предварительное соглашение с индийской компанией Flamingo Aerospace о поставке шести таких самолетов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Конкретного решения по началу производства пассажирского самолета Ил-114-300 в Индии пока нет, заявил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ-2026.
В среду исполнительный директор АО "Ил" Даниил Бренерман говорил, что Индия ведет с компанией переговоры о покупке и локализации Ил-114-300.
"Вы знаете, были разговоры, это правда. Говорить, что мы уже нашли там конкретное решение по началу производства, пока не стоит. Требуется время, чтобы машина начала летать на коммерческих рейсах", - ответил Мантуров в четверг на вопрос об интересе Индии к российскому самолету Ил-114-300.
В конце января текущего года Россия представила Ил-114-300 на международном авиасалоне Wings India. Машина тогда привлекла больше внимание гостей и участников мероприятия. Тогда же ОАК заключила предварительное соглашение с индийской компанией Flamingo Aerospace о поставке шести таких самолетов.
Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
В апреле замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков говорил, что первые три самолета Ил-114-300 планируется передать заказчику до конца текущего года.
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